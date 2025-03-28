Кто в ЯНАО зарабатывал больше всех с начала года

На Ямале сварщики и водители имеют самые высокие зарплатные предложения
© Служба новостей «URA.RU»
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Сварщики в ЯНАО получали в среднем 155 тысяч рублей (архивное фото)
Сварщики в ЯНАО получали в среднем 155 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В зимние месяцы 2024-2025 года на Ямале средние зарплатные предложения достигали в своем пике 155 тысяч рублей. Самая высокая динамика прироста зарплат в округе доходила до +50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».

«В топ-3 самых высоких средних зарплатных предложений в ЯНАО вошли профессии сварщика, водителя спецтехники и водителя грузового транспорта. Им в месяц платили 155 270, 149 111 и 140 044 рублей соответственно», — отметили аналитики. Максимальной динамики размера СЗП в 50% достигли сварщики.

Почти идентичные результаты по средним зарплатам и динамике продемонстрировали инженеры и водители-экспедиторы. Обоим специалистам предлагали в среднем 133 335 (+14%) и 138 315 (+14%) рублей ежемесячно. Наименьшая динамика средних зарплат в округе отмечена у механиков (+4%) и машинистов спецтехники (+3%).

Топ-10 вакансий по размеру средних зарплатных предложений для новых сотрудников в ЯНАО зимой 2024/2025 года

  • Сварщик — 155 270 рублей (+50%)
  • Водитель спецтехники — 149 111 рублей (+4%);
  • Водитель грузового транспорта — 140 044 рублей (+23%);
  • Водитель-экспедитор — 138 315 рублей (+14%);
  • Инженер — 133 335 рублей (+14%);
  • Машинист спецтехники — 130 238 рублей (+3%);
  • Автослесарь — 115 804 (+13%);
  • Механик — 109 965 рублей (+4%);
  • Монтажник — 108 341 рублей (+21%);
  • Строитель — 107 715 рублей (+9%).

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за период зимы 2024-2025 года в вакансиях для новых сотрудников самый большой рост отмечен у стропальщиков. Средние зарплаты в округе составляли 155 тысяч рублей.

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В зимние месяцы 2024-2025 года на Ямале средние зарплатные предложения достигали в своем пике 155 тысяч рублей. Самая высокая динамика прироста зарплат в округе доходила до +50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». «В топ-3 самых высоких средних зарплатных предложений в ЯНАО вошли профессии сварщика, водителя спецтехники и водителя грузового транспорта. Им в месяц платили 155 270, 149 111 и 140 044 рублей соответственно», — отметили аналитики. Максимальной динамики размера СЗП в 50% достигли сварщики. Почти идентичные результаты по средним зарплатам и динамике продемонстрировали инженеры и водители-экспедиторы. Обоим специалистам предлагали в среднем 133 335 (+14%) и 138 315 (+14%) рублей ежемесячно. Наименьшая динамика средних зарплат в округе отмечена у механиков (+4%) и машинистов спецтехники (+3%). Топ-10 вакансий по размеру средних зарплатных предложений для новых сотрудников в ЯНАО зимой 2024/2025 года Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за период зимы 2024-2025 года в вакансиях для новых сотрудников самый большой рост отмечен у стропальщиков. Средние зарплаты в округе составляли 155 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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