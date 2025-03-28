В Перми маршрутный автобус угодил в аварию, водитель получил травмы. В результате ДТП, произошло на улице Докучаева, часть жителей Кировского района остались без света. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Перми. В горадминистрации уточнили, что причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.
«В 19:13 произошло ДТП с участием автобуса маршрута №6 на улице Докучаева. По предварительным данным, причиной стало самочувствия водителя, которому во время движения стало плохо. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. На месте работают все необходимые спецслужбы», — пояснили агентству в мэрии.
Очевидцы в соцсетях опубликовали фото, на кадрах видно, что транспортное средство получило повреждения. «Жесткое ДТП с Автобусом на улице Докучаева. По предварительной информации, пострадал водитель автобуса», — сообщается в группе «Подслушано Закамск».
Сейчас энергетики пермского филиала «Россети Урал» ведут работы по восстановлению электроснабжения. «В ближайшее время в домах жителей Кировского района Перми, которые попали в зону технологического нарушения, электроснабжение будет возобновлено», — добавили в пресс-службе мэрии Перми.
URA.RU направило запрос в мэрию Перми, а также городскую ГАИ. Ответы ведомств ожидаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!