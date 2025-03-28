В Перми маршрутный автобус, угодивший в ДТП, оставил горожан без света. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на улице Докучаева
ДТП произошло на улице Докучаева Фото:

В Перми маршрутный автобус угодил в аварию, водитель получил травмы. В результате ДТП, произошло на улице Докучаева, часть жителей Кировского района остались без света. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Перми. В горадминистрации уточнили, что причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. 

«В 19:13 произошло ДТП с участием автобуса маршрута №6 на улице Докучаева. По предварительным данным, причиной стало самочувствия водителя, которому во время движения стало плохо. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. На месте работают все необходимые спецслужбы», — пояснили агентству в мэрии.

Очевидцы в соцсетях опубликовали фото, на кадрах видно, что транспортное средство получило повреждения. «Жесткое ДТП с Автобусом на улице Докучаева. По предварительной информации, пострадал водитель автобуса», — сообщается в группе «Подслушано Закамск».

Сейчас энергетики пермского филиала «Россети Урал» ведут работы по восстановлению электроснабжения. «В ближайшее время в домах жителей Кировского района Перми, которые попали в зону технологического нарушения, электроснабжение будет возобновлено», — добавили в пресс-службе мэрии Перми. 

URA.RU направило запрос в мэрию Перми, а также городскую ГАИ. Ответы ведомств ожидаются.

Водитель автобуса получил травмы
Водитель автобуса получил травмы
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В Перми маршрутный автобус угодил в аварию, водитель получил травмы. В результате ДТП, произошло на улице Докучаева, часть жителей Кировского района остались без света. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Перми. В горадминистрации уточнили, что причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.  «В 19:13 произошло ДТП с участием автобуса маршрута №6 на улице Докучаева. По предварительным данным, причиной стало самочувствия водителя, которому во время движения стало плохо. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. На месте работают все необходимые спецслужбы», — пояснили агентству в мэрии. Очевидцы в соцсетях опубликовали фото, на кадрах видно, что транспортное средство получило повреждения. «Жесткое ДТП с Автобусом на улице Докучаева. По предварительной информации, пострадал водитель автобуса», — сообщается в группе «Подслушано Закамск». Сейчас энергетики пермского филиала «Россети Урал» ведут работы по восстановлению электроснабжения. «В ближайшее время в домах жителей Кировского района Перми, которые попали в зону технологического нарушения, электроснабжение будет возобновлено», — добавили в пресс-службе мэрии Перми.  URA.RU направило запрос в мэрию Перми, а также городскую ГАИ. Ответы ведомств ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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