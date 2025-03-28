В районе ЯНАО отремонтируют дома, построят баню и семейное кафе

Летом 2025 года в Тарко-Сале отремонтируют пять домов, построят новую баню и кафе. Об этом глава Пуровского района Кирилл Трапезников рассказал в прямо эфире.
«Ветхого и аварийного жилья у нас достаточно, но хотелось бы быстрее их ликвидировать. За счет региональной программы отремонтировали 10 домов, в рамках другой программы в Тарко-Сале отремонтируем пять домов и один в поселке Уренгой», — рассказал Трапезников в рамках прямого эфира.
Также в административном центре планируют покрасить дома на улице Республики, 45 в и по Геологов, 24 напротив бассейна. «Будучи подростком я помню, что уже тогда дома на Республики нуждались в ремонте. Но пока в Тарк-Сале не построят новые микрорайоны — эти аварийные дома не расселить. Поэтому выделяем бюджетные средства на их текущую поддержку», — отметил глава Пуровского района.
Также к осени 2025 года подрядчик возведет новую баню в Тарко-Сале, в данный момент идет подготовка строительной площадки. Баня появится на том же месте, где ранее снесли старое однотипное здание. Отвечая на вопросы местных жителей, Трапезников сообщил, что в городе откроется новая чайная зона комфортная как для детей, так и взрослых.
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