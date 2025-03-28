На место происшествия прибыла реанимация
В Индустриальном районе Перми под окнами многоэтажки нашли тело девушки. Видеозапись с места событий опубликовали очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь».
«В Перми под окнами многоэтажки на шоссе Космонавтов, 309а был обнаружен труп молодой девушки. Девочка выпала с окна или балкона дома», — написал автор видеозаписи в посте.
URA.RU направило запрос в СУ СК России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!