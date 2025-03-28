28 марта 2025

В Перми у многоэтажки нашли тело молодой девушки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место происшествия прибыла реанимация
На место происшествия прибыла реанимация Фото:

В Индустриальном районе Перми под окнами многоэтажки нашли тело девушки. Видеозапись с места событий опубликовали очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь».

«В Перми под окнами многоэтажки на шоссе Космонавтов, 309а был обнаружен труп молодой девушки. Девочка выпала с окна или балкона дома», — написал автор видеозаписи в посте.

URA.RU направило запрос в СУ СК России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

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В Индустриальном районе Перми под окнами многоэтажки нашли тело девушки. Видеозапись с места событий опубликовали очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь». «В Перми под окнами многоэтажки на шоссе Космонавтов, 309а был обнаружен труп молодой девушки. Девочка выпала с окна или балкона дома», — написал автор видеозаписи в посте. URA.RU направило запрос в СУ СК России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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