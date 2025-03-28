28 марта 2025

В Красновишерске после капремонта кровли снег сошел вместе с частью крыши. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некачественный капремонт кровли не пережил оттепель
Некачественный капремонт кровли не пережил оттепель Фото:

В Красновишерске (Пермский край) с кровли дома №29 по улице Гагарина вместе с тающим снегом сошли элементы ограждения и профнастил. Инцидент произошел после капремонта крыши. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«Поиски ответственных за ремонты зашли в тупик. По словам жильцов, до капремонта кровли проблем было меньше. Теперь им приходится ставить тазы, чтобы текущая с крыши вода не затопила соседей», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Дом.МинЖКХ, двухэтажный дом по улице Гагарина, 29 построен в 1954 году. В нем два подъезда и 12 квартир. Состояние здания исправное, его износ составляет 56%. Дом обслуживает управляющая компания «УК „Жилищные технологии“.

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В Красновишерске (Пермский край) с кровли дома №29 по улице Гагарина вместе с тающим снегом сошли элементы ограждения и профнастил. Инцидент произошел после капремонта крыши. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Слуховой анализатор». «Поиски ответственных за ремонты зашли в тупик. По словам жильцов, до капремонта кровли проблем было меньше. Теперь им приходится ставить тазы, чтобы текущая с крыши вода не затопила соседей», — говорится в сообщении. По данным сервиса Дом.МинЖКХ, двухэтажный дом по улице Гагарина, 29 построен в 1954 году. В нем два подъезда и 12 квартир. Состояние здания исправное, его износ составляет 56%. Дом обслуживает управляющая компания «УК „Жилищные технологии“.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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