В Красновишерске (Пермский край) с кровли дома №29 по улице Гагарина вместе с тающим снегом сошли элементы ограждения и профнастил. Инцидент произошел после капремонта крыши. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Слуховой анализатор».
«Поиски ответственных за ремонты зашли в тупик. По словам жильцов, до капремонта кровли проблем было меньше. Теперь им приходится ставить тазы, чтобы текущая с крыши вода не затопила соседей», — говорится в сообщении.
По данным сервиса Дом.МинЖКХ, двухэтажный дом по улице Гагарина, 29 построен в 1954 году. В нем два подъезда и 12 квартир. Состояние здания исправное, его износ составляет 56%. Дом обслуживает управляющая компания «УК „Жилищные технологии“.
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