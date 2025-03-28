28 марта 2025

В ЯНАО задержали пьяного водителя с ребенком на пассажирском сидении

© Служба новостей «URA.RU»
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Нетрезвого водителя задержали в ходе рейда в Ноябрьске
Нетрезвого водителя задержали в ходе рейда в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который перевозил ребенка на пассажирском сидении. Об этом сообщили в УМВД Росси по ЯНАО.

«Полицейскими был задержан нетрезвый водитель 1991 года рождения, показания прибора составили 0,64 мг/л. В салоне транспортного средства также находился ребенок», — рассказали на сайте ведомства.

Мужчине выписали штраф за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, информацию о случившемся сотрудники передали в комиссию по делам несовершеннолетних. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде с начала года возбудили 27 уголовных дел в отношении водителей, которые садились за руль в нетрезвом виде. Кроме того еще 15 водителей привлекли к административной ответственности из-за отказа прохождения освидетельствования. 

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В Ноябрьске сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который перевозил ребенка на пассажирском сидении. Об этом сообщили в УМВД Росси по ЯНАО. «Полицейскими был задержан нетрезвый водитель 1991 года рождения, показания прибора составили 0,64 мг/л. В салоне транспортного средства также находился ребенок», — рассказали на сайте ведомства. Мужчине выписали штраф за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, информацию о случившемся сотрудники передали в комиссию по делам несовершеннолетних.  Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде с начала года возбудили 27 уголовных дел в отношении водителей, которые садились за руль в нетрезвом виде. Кроме того еще 15 водителей привлекли к административной ответственности из-за отказа прохождения освидетельствования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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