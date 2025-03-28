В ЯНАО задержали пьяного водителя с ребенком на пассажирском сидении

В Ноябрьске сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который перевозил ребенка на пассажирском сидении. Об этом сообщили в УМВД Росси по ЯНАО.
«Полицейскими был задержан нетрезвый водитель 1991 года рождения, показания прибора составили 0,64 мг/л. В салоне транспортного средства также находился ребенок», — рассказали на сайте ведомства.
Мужчине выписали штраф за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, информацию о случившемся сотрудники передали в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде с начала года возбудили 27 уголовных дел в отношении водителей, которые садились за руль в нетрезвом виде. Кроме того еще 15 водителей привлекли к административной ответственности из-за отказа прохождения освидетельствования.
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