В Пермском крае студенты пытались поджечь вышку сотовой связи за деньги

В ночь на 29 марта в Чернушке (Пермский край), двое студентов колледжа предприняли неудачную попытку поджога вышки сотовой связи. Молодые люди действовали по заданию незнакомца, который предложил деньги за совершение преступления, сообщает сайт «В курсе.ру»,
«Два студента из Пермского края в возрасте 18 и 17 лет получили от незнакомца предложение за деньги поджечь сотовую вышку в Чернушке. На дверце шкафа зафиксированы следы огня. Оборудование не пострадало: станция работает в штатном режиме», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на свой источник.
По данным источника, задержанные студенты рассказали, что получили от заказчика координаты объекта и инструкции для подготовки к поджогу. Также они снимали процесс на телефон. План провалился, так как жидкость не загорелась. Обещанные деньги так и не были переведены на счета подростков. На данный момент устанавливается сумма причиненного ущерба.
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