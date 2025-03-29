Илон Маск продал соцсеть X

Американский предприниматель Илон Маск объявил о приобретении его стартапом xAI всего пакета акций платформы X. Сделка была официально оформлена.
«xAI приобрел X с помощью транзакции по покупке акций. ... Стартап xAI стоит 80 миллиардов долларов и соцсеть X — 33 миллиарда долларов (если из 45 миллиардов долларов вычесть 12 миллиардов долларов долга)», — написал Маск в соцсети X. Он также подчеркнул, что будущее обеих компаний теперь тесно связано.
Илон Маск уверен, что объединение xAI и X откроет новые возможности для развития искусственного интеллекта и ускорит прогресс. Стартап xAI, который занимается разработкой AI Grok, и платформа X, имеющая широкий охват, могут вместе создать уникальные продукты, которые изменят текущее понимание социальных сетей и технологических платформ.
Илон Маск активно развивает свои проекты в сфере искусственного интеллекта, интегрируя нейросети Grok в различные платформы. Ранее он анонсировал внедрение этой технологии в мессенджер Telegram и соцсеть X, а также сообщил о разработке новой языковой модели Grok 3, которую он назвал «самым умным искусственным интеллектом на Земле».
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