В районе Днепропетровска в результате удара уничтожены десять офицеров НАТО

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ВС РФ нанесли удар по расположению иностранных военных
ВС РФ нанесли удар по расположению иностранных военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Днепропетровска в результате удара ликвидированы как минимум десять офицеров НАТО. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Предварительно — около десятка погибших иностранцев. Удар произошел во время празднования с участием иностранных офицеров НАТО», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что удар пришелся по ресторану Bartolomeo, где проходило празднование с участием иностранных военных, сотрудников СБУ и главного управления разведки Украины. По предварительной информации, число погибших превышает тридцать человек.

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В районе Днепропетровска в результате удара ликвидированы как минимум десять офицеров НАТО. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Предварительно — около десятка погибших иностранцев. Удар произошел во время празднования с участием иностранных офицеров НАТО», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что удар пришелся по ресторану Bartolomeo, где проходило празднование с участием иностранных военных, сотрудников СБУ и главного управления разведки Украины. По предварительной информации, число погибших превышает тридцать человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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