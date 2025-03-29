В районе Днепропетровска в результате удара ликвидированы как минимум десять офицеров НАТО. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Предварительно — около десятка погибших иностранцев. Удар произошел во время празднования с участием иностранных офицеров НАТО», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что удар пришелся по ресторану Bartolomeo, где проходило празднование с участием иностранных военных, сотрудников СБУ и главного управления разведки Украины. По предварительной информации, число погибших превышает тридцать человек.
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