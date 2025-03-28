28 марта 2025

Верны присяге до конца: прошло 25 лет со дня гибели бойцов пермского ОМОНа в Чечне

Прошло 25 лет со дня гибели бойцов пермского ОМОНа в Чечне
© Служба новостей «URA.RU»
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Десятки омоновцев из Перми были убиты в Чечне
Десятки омоновцев из Перми были убиты в Чечне Фото:

Исполнилось 25 лет со дня трагической гибели бойцов пермского ОМОНа в Чечне. 18 февраля 2000 года отряд пермского, березниковского ОМОНа прибыл в одну из самых опасных зон конфликта. 29 марта бойцы попали в засаду, напомнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«18 февраля 2000 года сводный отряд пермского, березниковского ОМОНа прибыл в служебную командировку в Веденский район Чеченской Республики, одну из самых горячих точек. 29 марта колонна бойцов попала в засаду под Джаней-Ведено. В неравном бою погибли 42 человека. Они были верны присяге до конца. Мы помним подвиг наших земляков и сегодня», — написал глава Прикамья в своем telegram-канале.

В марте 2000 года у селения Джаней-Ведено Богданов десятки бойцов из Березников и Перми попали в засаду. Выбраться живыми удалось лишь шестерым. О том, как это было — бывший омоновец рассказал URA.RU. В бою у селения Джаней-Ведено погибли 36 пермских милиционеров и семеро военнослужащих комендантской роты. Самыми молодыми в составе сводного отряда ОМОН были старшина милиции Алексей Рыжиков, младшие сержанты Евгений Толстяков и Владимир Емшанов из Березников.

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Исполнилось 25 лет со дня трагической гибели бойцов пермского ОМОНа в Чечне. 18 февраля 2000 года отряд пермского, березниковского ОМОНа прибыл в одну из самых опасных зон конфликта. 29 марта бойцы попали в засаду, напомнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «18 февраля 2000 года сводный отряд пермского, березниковского ОМОНа прибыл в служебную командировку в Веденский район Чеченской Республики, одну из самых горячих точек. 29 марта колонна бойцов попала в засаду под Джаней-Ведено. В неравном бою погибли 42 человека. Они были верны присяге до конца. Мы помним подвиг наших земляков и сегодня», — написал глава Прикамья в своем telegram-канале. В марте 2000 года у селения Джаней-Ведено Богданов десятки бойцов из Березников и Перми попали в засаду. Выбраться живыми удалось лишь шестерым. О том, как это было — бывший омоновец рассказал URA.RU. В бою у селения Джаней-Ведено погибли 36 пермских милиционеров и семеро военнослужащих комендантской роты. Самыми молодыми в составе сводного отряда ОМОН были старшина милиции Алексей Рыжиков, младшие сержанты Евгений Толстяков и Владимир Емшанов из Березников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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