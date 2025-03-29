От землетрясения в Мьянме пострадало почти тысяча домов в Китае

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Власти Жуйли начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру
Власти Жуйли начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Землетрясение в Мьянме нанесло ущерб более чем 800 домам в китайском приграничном городе Жуйли. Об этом сообщает агентство Xinhua.

«Землетрясение привело к повреждениям и частичному разрушению более 800 домов в приграничном китайском городе Жуйли», — говорится в материале агентства. Там добавили, что пострадали также свыше 2,8 тысячи человек.

Власти уже начали восстанавливать дороги и инфраструктуру. Также было восстановлено водоснабжение и электроснабжение. Правительство Китая пока не оценило общий ущерб от стихии. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования лидеру Мьянмы Мин Аун Хлайну и предложил помощь в восстановлении после землетрясения.

В Юго-Восточной Азии 28 марта произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Наиболее пострадавшими оказались Таиланд и Мьянма. Толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. В Таиланде обрушились здания, зафиксированы случаи людей, оказавшихся под завалами, однако информации о пострадавших россиянах на данный момент нет.

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Землетрясение в Мьянме нанесло ущерб более чем 800 домам в китайском приграничном городе Жуйли. Об этом сообщает агентство Xinhua. «Землетрясение привело к повреждениям и частичному разрушению более 800 домов в приграничном китайском городе Жуйли», — говорится в материале агентства. Там добавили, что пострадали также свыше 2,8 тысячи человек. Власти уже начали восстанавливать дороги и инфраструктуру. Также было восстановлено водоснабжение и электроснабжение. Правительство Китая пока не оценило общий ущерб от стихии. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования лидеру Мьянмы Мин Аун Хлайну и предложил помощь в восстановлении после землетрясения. В Юго-Восточной Азии 28 марта произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Наиболее пострадавшими оказались Таиланд и Мьянма. Толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. В Таиланде обрушились здания, зафиксированы случаи людей, оказавшихся под завалами, однако информации о пострадавших россиянах на данный момент нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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