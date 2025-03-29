От землетрясения в Мьянме пострадало почти тысяча домов в Китае

Землетрясение в Мьянме нанесло ущерб более чем 800 домам в китайском приграничном городе Жуйли. Об этом сообщает агентство Xinhua.
«Землетрясение привело к повреждениям и частичному разрушению более 800 домов в приграничном китайском городе Жуйли», — говорится в материале агентства. Там добавили, что пострадали также свыше 2,8 тысячи человек.
Власти уже начали восстанавливать дороги и инфраструктуру. Также было восстановлено водоснабжение и электроснабжение. Правительство Китая пока не оценило общий ущерб от стихии. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования лидеру Мьянмы Мин Аун Хлайну и предложил помощь в восстановлении после землетрясения.
В Юго-Восточной Азии 28 марта произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Наиболее пострадавшими оказались Таиланд и Мьянма. Толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. В Таиланде обрушились здания, зафиксированы случаи людей, оказавшихся под завалами, однако информации о пострадавших россиянах на данный момент нет.
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