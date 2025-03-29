Путин прислал венок на похороны оператора «Звезды» Панова

Президент России Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, который погиб в ЛНР, сообщили журналисты. Венок с траурной лентой в цветах российского флага, представленный от имени главы государства, был размещен наряду с венками от коллег.
«Путин прислал венок, чтобы почтить память погибшего в ЛНР оператора телеканала „Звезда“ Андрея Панова», — сообщил ТАСС. Венок от главы РФ был выставлен рядом с венками от коллег с Пятого канала, МИЦ «Известия», а также от самого телеканала «Звезда».
В ходе специальной военной операции произошла трагедия, в результате которой погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Смерть наступила вследствие обстрела артиллерией и ракетными установками HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины.
Прощание с Пановым проходит в его родном городе Нижнем Новгороде, в храме в честь Всех Святых. В этом городе оператор начинал свою карьеру, работая в местных телекомпаниях и освещая деятельность нижегородского футбольного клуба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.