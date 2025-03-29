Путин прислал венок на похороны оператора «Звезды» Панова

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Путин почтил память погибшего оператора «Звезды» Панова
Путин почтил память погибшего оператора «Звезды» Панова Фото:

Президент России Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, который погиб в ЛНР, сообщили журналисты. Венок с траурной лентой в цветах российского флага, представленный от имени главы государства, был размещен наряду с венками от коллег.

«Путин прислал венок, чтобы почтить память погибшего в ЛНР оператора телеканала „Звезда“ Андрея Панова», — сообщил ТАСС. Венок от главы РФ был выставлен рядом с венками от коллег с Пятого канала, МИЦ «Известия», а также от самого телеканала «Звезда».

В ходе специальной военной операции произошла трагедия, в результате которой погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Смерть наступила вследствие обстрела артиллерией и ракетными установками HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины.

Прощание с Пановым проходит в его родном городе Нижнем Новгороде, в храме в честь Всех Святых. В этом городе оператор начинал свою карьеру, работая в местных телекомпаниях и освещая деятельность нижегородского футбольного клуба.

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Президент России Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, который погиб в ЛНР, сообщили журналисты. Венок с траурной лентой в цветах российского флага, представленный от имени главы государства, был размещен наряду с венками от коллег. «Путин прислал венок, чтобы почтить память погибшего в ЛНР оператора телеканала „Звезда“ Андрея Панова», — сообщил ТАСС. Венок от главы РФ был выставлен рядом с венками от коллег с Пятого канала, МИЦ «Известия», а также от самого телеканала «Звезда». В ходе специальной военной операции произошла трагедия, в результате которой погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Смерть наступила вследствие обстрела артиллерией и ракетными установками HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины. Прощание с Пановым проходит в его родном городе Нижнем Новгороде, в храме в честь Всех Святых. В этом городе оператор начинал свою карьеру, работая в местных телекомпаниях и освещая деятельность нижегородского футбольного клуба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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