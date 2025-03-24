Сразу несколько журналистов России погибли в зоне СВО: Украина стреляла из HIMARS

В зоне СВО за один день погибли несколько российских журналистов. К их гибели привели обстрелы ВСУ из артиллерии, а также ракетами HIMARS. Что известно о погибших и пострадавших — в материале URA.RU.
Гибель корреспондента «Известий»
Корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак погиб в зоне СВО. Он погиб в понедельник, 24 марта, сообщили в редакции.
По предварительным данным, Федорчак стал жертвой артиллерийского удара, осуществленного ВСУ. Журналист находился в рабочей командировке, освещая события на территории ЛНР и Харьковской области.
Федорчак работал в зоне боевых действий с 2022 года. Накануне смерти, Федорчак подготовил репортаж о ситуации на купянском направлении, который был опубликован за день до трагического инцидента. Этот материал стал последним в его профессиональной карьере.
Корреспондент ТАСС был ранен под Курском
Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения во время выполнения редакционного задания в Суджанском районе Курской области. По его словам, угрозы его жизни нет.
"У меня все хорошо, легкие осколочные ранения. В шоке от гибели коллеги из "Известий" Саши Федорчака, приношу свои соболезнования", — сказал он. Скуратов поделился своими переживаниями после инцидента и выразил скорбь в связи с потерей коллеги.
Инцидент произошел в ходе выполнения журналистами своих профессиональных обязанностей. Скуратов получил ранения, но сейчас его состояние стабильно.
Удар HIMARS унес жизни водителя и оператора «Звезды»
Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в telegram-канале телеканала «Звезда».
"Оператор телеканала "Звезда" Панов и водитель съемочной группы Сиркели погибли в зоне СВО. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг", — говорится в сообщении.
По сообщению канала, по автомобилю, в котором находились журналисты, был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS. Это и привело к их гибели.
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