ВС РФ освободили Веселовку в Сумской области

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ВС РФ освободили Веселовку, заявили в МО РФ
ВС РФ освободили Веселовку, заявили в МО РФ Фото:
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Российская армия установила контроль над селом Веселовка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Российская армия освободила Веселовку», — говорится в заявлении Минобороны. Село находится на территории Сумской области.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее сообщал о продвижении российских войск в Сумской области. Он отметил, что российские подразделения ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника, и уже находятся на территории региона.

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Российская армия установила контроль над селом Веселовка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Российская армия освободила Веселовку», — говорится в заявлении Минобороны. Село находится на территории Сумской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее сообщал о продвижении российских войск в Сумской области. Он отметил, что российские подразделения ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника, и уже находятся на территории региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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