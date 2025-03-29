ВС РФ освободили Веселовку в Сумской области

ВС РФ освободили Веселовку, заявили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия установила контроль над селом Веселовка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Российская армия освободила Веселовку», — говорится в заявлении Минобороны. Село находится на территории Сумской области.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее сообщал о продвижении российских войск в Сумской области. Он отметил, что российские подразделения ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника, и уже находятся на территории региона.
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