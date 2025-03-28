28 марта 2025

Кухарук посетил чемпионат России по биатлону в ХМАО и вручил призы победителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук вручил награды победительницам женской эстафеты
Кухарук вручил награды победительницам женской эстафеты Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук побывал на чемпионате России по биатлону. Он посмотрел за женской эстафетой и вручил призы ее победительницам.

«На эстафете среди женщин сегодня присоединился к зрителям соревнований… Итогом захватывающей гонки стала победа сборной Московской области. На втором месте Свердловская область, третье — у команды Югры. Вручили награды вместе с президентом Союза биатлонистов России Виктором Викторовичем Майгуровым», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Он также поздравил спортсменок и пригласил вех югорчан на последний — четвертый день соревнований. Завтра — 30 марта — сборные бегут масс-старт на 12,5 километров для женщин и 15 километров для мужчин.

Чемпионат России по биатлону в ХМАО собрал рекордное количество участников — 185 спортсменов из 21 субъекта РФ и Республики Беларусь. Власти региона решили сделать из соревнований настоящий праздник для югорчан и туристов. На первую — женскую эстафету посмотреть пришли уже 7,5 тысяч болельщиков. Они заполнили самую большую — северную трибуну.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук побывал на чемпионате России по биатлону. Он посмотрел за женской эстафетой и вручил призы ее победительницам. «На эстафете среди женщин сегодня присоединился к зрителям соревнований… Итогом захватывающей гонки стала победа сборной Московской области. На втором месте Свердловская область, третье — у команды Югры. Вручили награды вместе с президентом Союза биатлонистов России Виктором Викторовичем Майгуровым», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он также поздравил спортсменок и пригласил вех югорчан на последний — четвертый день соревнований. Завтра — 30 марта — сборные бегут масс-старт на 12,5 километров для женщин и 15 километров для мужчин. Чемпионат России по биатлону в ХМАО собрал рекордное количество участников — 185 спортсменов из 21 субъекта РФ и Республики Беларусь. Власти региона решили сделать из соревнований настоящий праздник для югорчан и туристов. На первую — женскую эстафету посмотреть пришли уже 7,5 тысяч болельщиков. Они заполнили самую большую — северную трибуну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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