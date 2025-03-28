28 марта 2025

Болельщики чемпионата России по биатлону заполнили самую большую трибуну в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На женскую эстафету пришли посмотреть 7,5 тысяч болельщиков
На женскую эстафету пришли посмотреть 7,5 тысяч болельщиков Фото:

В Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по биатлону. На первую — женскую эстафету посмотреть пришли уже 7,5 тысяч болельщиков. Они заполнили самую большую — северную трибуну, сообщил корреспонденту URA.RU директор АУ «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко.

«Объективные данные, которые мы можем использовать — проходы через рамки металлоискателей. Так, 26 и 27 марта к нам пришли по 15 тысяч болельщиков. Сейчас проходит только первая эстафета, но она собрала уже 7,5 тысяч людей. Они полностью заполнили всю северную трибуну — самую большую. Остальные еще заполняются, люди еще приходят» — рассказал Сухорущенко.

Пока сложно сказать, сколько из болельщиков являются туристами и школьниками, однако видно, что все крайне заинтересованы — многие пришли с флагами или плакатами. Для того, чтобы собрать такое количество людей, сотрудники «ЮграМегаСпорт» провели обширную работу — от размещения наружной рекламы на улицах и информирования в интернете, до сотрудничества с властями и общественными организациями ХМАО.

Власти ХМАО решили сделать из предстоящего чемпионата России по биатлону настоящий праздник для югорчан и туристов. Соревнования, на которые в Ханты-Мансийск с 26 по 30 марта приехали именитые спортсмены, стали зрелищными и ярким событием.

Болельщики чемпионата России по биатлону заполнили самую большую трибуну в ХМАО
Болельщики чемпионата России по биатлону заполнили самую большую трибуну в ХМАО
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В Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по биатлону. На первую — женскую эстафету посмотреть пришли уже 7,5 тысяч болельщиков. Они заполнили самую большую — северную трибуну, сообщил корреспонденту URA.RU директор АУ «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко. «Объективные данные, которые мы можем использовать — проходы через рамки металлоискателей. Так, 26 и 27 марта к нам пришли по 15 тысяч болельщиков. Сейчас проходит только первая эстафета, но она собрала уже 7,5 тысяч людей. Они полностью заполнили всю северную трибуну — самую большую. Остальные еще заполняются, люди еще приходят» — рассказал Сухорущенко. Пока сложно сказать, сколько из болельщиков являются туристами и школьниками, однако видно, что все крайне заинтересованы — многие пришли с флагами или плакатами. Для того, чтобы собрать такое количество людей, сотрудники «ЮграМегаСпорт» провели обширную работу — от размещения наружной рекламы на улицах и информирования в интернете, до сотрудничества с властями и общественными организациями ХМАО. Власти ХМАО решили сделать из предстоящего чемпионата России по биатлону настоящий праздник для югорчан и туристов. Соревнования, на которые в Ханты-Мансийск с 26 по 30 марта приехали именитые спортсмены, стали зрелищными и ярким событием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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