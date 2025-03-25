25 марта 2025

На чемпионат России по биатлону в ХМАО приедет рекордное количество участников

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат бо биатлону в ХМАО соберет 110 мужчин и 75 женщин среди участников
Чемпионат бо биатлону в ХМАО соберет 110 мужчин и 75 женщин среди участников Фото:

В Ханты-Мансийске прошла пресс-конференция по подготовке к проведению чемпионата России по биатлону. Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак заявил, что эти соревнования соберут рекордное количество участников — 21 субъект РФ и Республика Беларусь. Об этом сообщили в мэрии города.

«Сегодня в Ханты-Мансийске состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону среди мужчин и женщин… Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России, подтвердил рекордное количество участников — 21 субъект РФ и Республика Беларусь», — написано в telegram-канале ведомства.

Он также уточнил, что всего в чемпионате поучаствуют 110 мужчин и 75 женщин. Стадион уже полностью подготовлен для соревнований. Для комфорта и интереса зрителей, там будут организованы различные развлечения, горячий чай, детская комната, выставочные палатки и фотозоны, а также любой желающий сможет получить бесплатную шумелку для поддержки спортсменов.

Власти ХМАО решили сделать из предстоящего чемпионата России по биатлону настоящий праздник для югорчан и туристов. Соревнования, на которые в Ханты-Мансийск с 26 по 30 марта приедут именитые спортсмены, должны стать зрелищными и ярким событием.

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В Ханты-Мансийске прошла пресс-конференция по подготовке к проведению чемпионата России по биатлону. Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак заявил, что эти соревнования соберут рекордное количество участников — 21 субъект РФ и Республика Беларусь. Об этом сообщили в мэрии города. «Сегодня в Ханты-Мансийске состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону среди мужчин и женщин… Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России, подтвердил рекордное количество участников — 21 субъект РФ и Республика Беларусь», — написано в telegram-канале ведомства. Он также уточнил, что всего в чемпионате поучаствуют 110 мужчин и 75 женщин. Стадион уже полностью подготовлен для соревнований. Для комфорта и интереса зрителей, там будут организованы различные развлечения, горячий чай, детская комната, выставочные палатки и фотозоны, а также любой желающий сможет получить бесплатную шумелку для поддержки спортсменов. Власти ХМАО решили сделать из предстоящего чемпионата России по биатлону настоящий праздник для югорчан и туристов. Соревнования, на которые в Ханты-Мансийск с 26 по 30 марта приедут именитые спортсмены, должны стать зрелищными и ярким событием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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