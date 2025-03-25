На чемпионат России по биатлону в ХМАО приедет рекордное количество участников

В Ханты-Мансийске прошла пресс-конференция по подготовке к проведению чемпионата России по биатлону. Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак заявил, что эти соревнования соберут рекордное количество участников — 21 субъект РФ и Республика Беларусь. Об этом сообщили в мэрии города.
«Сегодня в Ханты-Мансийске состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону среди мужчин и женщин… Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России, подтвердил рекордное количество участников — 21 субъект РФ и Республика Беларусь», — написано в telegram-канале ведомства.
Он также уточнил, что всего в чемпионате поучаствуют 110 мужчин и 75 женщин. Стадион уже полностью подготовлен для соревнований. Для комфорта и интереса зрителей, там будут организованы различные развлечения, горячий чай, детская комната, выставочные палатки и фотозоны, а также любой желающий сможет получить бесплатную шумелку для поддержки спортсменов.
Власти ХМАО решили сделать из предстоящего чемпионата России по биатлону настоящий праздник для югорчан и туристов. Соревнования, на которые в Ханты-Мансийск с 26 по 30 марта приедут именитые спортсмены, должны стать зрелищными и ярким событием.
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