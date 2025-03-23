23 марта 2025

Власти ХМАО решили превратить чемпионат России по биатлону в праздник

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО решили сделать чемпионат России по биатлону настоящим праздником
Власти ХМАО решили сделать чемпионат России по биатлону настоящим праздником Фото:

Власти ХМАО решили сделать из предстоящего чемпионата России по биатлону настоящий праздник для югорчан и туристов. Соревнования, на которые в Ханты-Мансийск с 26 по 30 марта приедут именитые спортсмены, должны стать зрелищными и ярким событием. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора АУ «ЮграМегаСпорт» по развитию массового спорта Дамир Галиуллин.

«Мы полностью переработали подход к проведению соревнований. В Ханты-Мансийск на чемпионат по биатлону приедут звезды российского спорта, среди них, например, Александр Тихонов. Прийти и поболеть за спортсменов призывает в рамках флешмоба олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Этот турнир обещает стать настоящим праздником для горожан и туристов», — сообщил Галиуллин.

В будние дни для удобства зрителей соревнования будут проходить в вечернее время. На трибуну приглашены школьники. Наиболее активные болельщики среди них смогут рассчитывать на призы от «Движения первых». Для всех горожан и туристов на протяжении всех соревнований предусмотрена развлекательная программа с работой досуговых площадок, фотозон и выступлением местных творческих коллективов. «Также для всех желающих в дни проведения чемпионата, за один час до начала гонок и час после канатная дорога горнолыжного комплекса „Хвойный урман“, соединяющая две части города, будет работать бесплатно», — уточнил Галиуллин.

Ранее URA.RU писало, что регион получил высокую оценку на федеральном уровне за проведение первого зимнего «Кубка защитников Отечества» для ветеранов СВО. Тогда зампред правительства Дмитрий Чернышенко назвал мероприятие уникальным и объединяющим героев спецоперации через спорт.

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Власти ХМАО решили сделать из предстоящего чемпионата России по биатлону настоящий праздник для югорчан и туристов. Соревнования, на которые в Ханты-Мансийск с 26 по 30 марта приедут именитые спортсмены, должны стать зрелищными и ярким событием. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора АУ «ЮграМегаСпорт» по развитию массового спорта Дамир Галиуллин. «Мы полностью переработали подход к проведению соревнований. В Ханты-Мансийск на чемпионат по биатлону приедут звезды российского спорта, среди них, например, Александр Тихонов. Прийти и поболеть за спортсменов призывает в рамках флешмоба олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Этот турнир обещает стать настоящим праздником для горожан и туристов», — сообщил Галиуллин. В будние дни для удобства зрителей соревнования будут проходить в вечернее время. На трибуну приглашены школьники. Наиболее активные болельщики среди них смогут рассчитывать на призы от «Движения первых». Для всех горожан и туристов на протяжении всех соревнований предусмотрена развлекательная программа с работой досуговых площадок, фотозон и выступлением местных творческих коллективов. «Также для всех желающих в дни проведения чемпионата, за один час до начала гонок и час после канатная дорога горнолыжного комплекса „Хвойный урман“, соединяющая две части города, будет работать бесплатно», — уточнил Галиуллин. Ранее URA.RU писало, что регион получил высокую оценку на федеральном уровне за проведение первого зимнего «Кубка защитников Отечества» для ветеранов СВО. Тогда зампред правительства Дмитрий Чернышенко назвал мероприятие уникальным и объединяющим героев спецоперации через спорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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