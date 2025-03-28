28 марта 2025

Госэкспертиза одобрила проект строительства пермской «Академии первых»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непрерывно в центре смогут находиться до 200 детей
Непрерывно в центре смогут находиться до 200 детей Фото:

В Перми на улице Академика Королева будет построен образовательный центр «Академия первых» для развития одаренных детей. Проект центра получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время начнется процесс выбора подрядчика, сообщили в Минстрое Прикамья.

«Общая площадь центра составит более 22 тысяч квадратных метров. Для занятий спроектированы учебные классы, лаборатории робототехники, прототипирования с 3D-производственной зоной и теплицей. Также будут оборудованы гончарные мастерские, классы мультимедиа, виртуальной реальности, студии дизайна и звукозаписи. Для проживания детей будет и спальный корпус», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Отмечается, что основная задача нового учебного заведения — выявление и поддержка талантливых детей из Пермского края, которые проявили себя в различных областях, включая искусство, спорт и науки. Одновременно в центре смогут находиться до 200 детей со всего Пермского края.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на улице Академика Королева будет построен образовательный центр «Академия первых» для развития одаренных детей. Проект центра получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время начнется процесс выбора подрядчика, сообщили в Минстрое Прикамья. «Общая площадь центра составит более 22 тысяч квадратных метров. Для занятий спроектированы учебные классы, лаборатории робототехники, прототипирования с 3D-производственной зоной и теплицей. Также будут оборудованы гончарные мастерские, классы мультимедиа, виртуальной реальности, студии дизайна и звукозаписи. Для проживания детей будет и спальный корпус», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Отмечается, что основная задача нового учебного заведения — выявление и поддержка талантливых детей из Пермского края, которые проявили себя в различных областях, включая искусство, спорт и науки. Одновременно в центре смогут находиться до 200 детей со всего Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...