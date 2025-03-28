Госэкспертиза одобрила проект строительства пермской «Академии первых»

В Перми на улице Академика Королева будет построен образовательный центр «Академия первых» для развития одаренных детей. Проект центра получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время начнется процесс выбора подрядчика, сообщили в Минстрое Прикамья.
«Общая площадь центра составит более 22 тысяч квадратных метров. Для занятий спроектированы учебные классы, лаборатории робототехники, прототипирования с 3D-производственной зоной и теплицей. Также будут оборудованы гончарные мастерские, классы мультимедиа, виртуальной реальности, студии дизайна и звукозаписи. Для проживания детей будет и спальный корпус», — сообщается на сайте правительства Пермского края.
Отмечается, что основная задача нового учебного заведения — выявление и поддержка талантливых детей из Пермского края, которые проявили себя в различных областях, включая искусство, спорт и науки. Одновременно в центре смогут находиться до 200 детей со всего Пермского края.
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