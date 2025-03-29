МВФ озвучил новые сроки по концу конфликта на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) оценил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года. Эта информация содержится в обновленном прогнозе организации, опубликованном на ее официальном сайте.
«Несмотря на то, что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы текущего года», — говорится в публикации МВФ на сайте организации. Там же указали, что возможны изменения в объемах международной финансовой и военной поддержки Украины, так как мирные переговоры только начинаются.
Кроме того, в документе МВФ упоминается возможное снижение темпов роста украинской экономики на 0,5 процентных пункта в 2025 году. Однако там уточняется, что достижение прогресса в разрешении конфликта может способствовать улучшению экономической ситуации в стране.
Ранее Россия и США начали предпринимать шаги по разрешению ситуации на Украине. Стороны провели ряд встреч и телефонных переговоров.
Так недавно состоялась беседа между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. В ходе беседы российский лидер выразил поддержку идеи о взаимном прекращении ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней, и дал соответствующие указания ВС РФ.
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