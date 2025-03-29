Военкоры увидели признаки, что ВСУ готовят новое наступление. Фото

Военкоры сообщили о появлении нового тактического знака на технике ВСУ
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ВСУ могут перейти в новое наступление
ВСУ могут перейти в новое наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На технике ВСУ появился новый тактический знак — три стрелки в белом квадрате. Это может быть признаком подготовки к новому наступлению.

«У ВСУ новый тактический знак: похоже, враг пытается начать новое контрнаступление», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что украинская техника с тремя стрелками в белом квадрате была замечена в районе Часов Яра, где подразделения ВСУ пытались прорваться через российскую оборону.

Летом 2024 года ВСУ ввели знак белого треугольника в Сумской области и в августе начали вторжение в Курскую область. Сейчас активно обсуждается возможность нового наступления украинской армии, а также контратаки в районах Покровска и Торецка.

Новый тактический знак на технике ВСУ
Новый тактический знак на технике ВСУ
Фото:

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На технике ВСУ появился новый тактический знак — три стрелки в белом квадрате. Это может быть признаком подготовки к новому наступлению. «У ВСУ новый тактический знак: похоже, враг пытается начать новое контрнаступление», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что украинская техника с тремя стрелками в белом квадрате была замечена в районе Часов Яра, где подразделения ВСУ пытались прорваться через российскую оборону. Летом 2024 года ВСУ ввели знак белого треугольника в Сумской области и в августе начали вторжение в Курскую область. Сейчас активно обсуждается возможность нового наступления украинской армии, а также контратаки в районах Покровска и Торецка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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