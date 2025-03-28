Соратница нового губернатора Паслера приехала в Екатеринбург

Будущая замгубернатора Савинова вернулась в Свердловскую область

29 марта 2025 в 20:30 Размер текста - 17 +

Татьяна Савинова строила карьеру как раз в уральской столице Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Татьяна Савинова, которая была заместителем у врио свердловского губернатора Дениса Паслера в Оренбургской области, приехала в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Савинова уже в городе. Вероятно, в понедельник начнет погружаться в дела», — поделился он. По имеющемуся в распоряжении URA.RU телефону Савинова на момент публикации была недоступна. О том, что Савинова, отвечавшая в Оренбуржье за соцполитику (и одновременно возглавлявшая минздрав), вернется в столицу Урала после назначения Паслера, URA.RU сообщило первым в ночь на 27 марта. Через несколько часов она подтвердила, что «с Денисом Владимировичем поедет в Екатеринбург». При этом с сайта оренбургского правительства карточка Савиновой еще не пропала. По данным агентства, в Свердловской области она может сменить «социального» замгубернатора Павла Крекова. Татьяна Савинова родилась в Могилеве-Подольском Винницкой области, но карьеру построила как раз в Екатеринбурге — работала врачом-педиатром в больнице №4. Имеет ученую степень кандидата медицинских наук. С 1998-го до января 2019 года была первым замначальника горздрава. А затем несколько месяцев работала гендиректором ООО «Клиника Павлова». Новость по теме Новый губернатор Паслер готовит отставки в свердловской власти: кто под ударом В июле 2019-го, когда Паслер уже был главой Оренбуржья, Савинова стала исполняющей обязанности министра здравоохранения. В ноябре она избавилась от приставки «и. о.» и в это же время получила статус зама Паслера. Татьяна Савинова считается ближайшей соратницей Паслера. Врио губернатора родной для него Свердловской области Паслера назначили 26 марта. Днем 28-го он прилетел в регион. Как рассказывало URA.RU, вслед за Паслером в Екатеринбург могут приехать (а точнее, вернуться) также Алексей Пахомов (ему прочат должность министра образования) и Игнат Петухов (курирует в Оренбуржье экономику и инвестиции). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Татьяна Савинова, которая была заместителем у врио свердловского губернатора Дениса Паслера в Оренбургской области, приехала в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Савинова уже в городе. Вероятно, в понедельник начнет погружаться в дела», — поделился он. По имеющемуся в распоряжении URA.RU телефону Савинова на момент публикации была недоступна. О том, что Савинова, отвечавшая в Оренбуржье за соцполитику (и одновременно возглавлявшая минздрав), вернется в столицу Урала после назначения Паслера, URA.RU сообщило первым в ночь на 27 марта. Через несколько часов она подтвердила, что «с Денисом Владимировичем поедет в Екатеринбург». При этом с сайта оренбургского правительства карточка Савиновой еще не пропала. По данным агентства, в Свердловской области она может сменить «социального» замгубернатора Павла Крекова. Татьяна Савинова родилась в Могилеве-Подольском Винницкой области, но карьеру построила как раз в Екатеринбурге — работала врачом-педиатром в больнице №4. Имеет ученую степень кандидата медицинских наук. С 1998-го до января 2019 года была первым замначальника горздрава. А затем несколько месяцев работала гендиректором ООО «Клиника Павлова». В июле 2019-го, когда Паслер уже был главой Оренбуржья, Савинова стала исполняющей обязанности министра здравоохранения. В ноябре она избавилась от приставки «и. о.» и в это же время получила статус зама Паслера. Татьяна Савинова считается ближайшей соратницей Паслера. Врио губернатора родной для него Свердловской области Паслера назначили 26 марта. Днем 28-го он прилетел в регион. Как рассказывало URA.RU, вслед за Паслером в Екатеринбург могут приехать (а точнее, вернуться) также Алексей Пахомов (ему прочат должность министра образования) и Игнат Петухов (курирует в Оренбуржье экономику и инвестиции).