Губернатор Паслер перевозит в Екатеринбург главу оренбургского минздрава

27 марта 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Татьяна Савинова уже работала в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Глава минздрава Оренбургской области, вице-губернатор по соцполитике Татьяна Савинова подтвердила, что переезжает в Екатеринбург вслед за шефом — новым свердловским губернатором Денисом Паслером. Об этом она заявила местным журналистам. «Я не скрываю, я с Денисом Владимировичем поеду в Екатеринбург…», — прокомментировала Савинова изданию Урал56.ру. Ранее она расплакалась на сцене во время награждения оренбургских преподавателей, ее подбадривали словами: «Все хорошо, пишите, звоните». Сама она заявила: «Мое сердце навсегда с вами». Однако тогда об отставке ничего не сказала. Савинова — не единственная из команды Паслера, кто может приехать вместе с ним в Екатеринбург. Как ранее сообщало URA.RU, вероятнее всего, новый губернатор также перевезет Алексея Пахомова (министр образования Оренбуржья) и Игната Петухова (замгубернатора по экономике и инвестициям). В уральской столице Савинова уже работала. С 1998-го до января 2019 года была первым замначальника горздрава Екатеринбурга, сразу после назначения Паслера главой Оренбуржья стала исполняющей обязанности министра здравоохранения, а потом и полновесным министром, вице-губернатором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава минздрава Оренбургской области, вице-губернатор по соцполитике Татьяна Савинова подтвердила, что переезжает в Екатеринбург вслед за шефом — новым свердловским губернатором Денисом Паслером. Об этом она заявила местным журналистам. «Я не скрываю, я с Денисом Владимировичем поеду в Екатеринбург…», — прокомментировала Савинова изданию Урал56.ру. Ранее она расплакалась на сцене во время награждения оренбургских преподавателей, ее подбадривали словами: «Все хорошо, пишите, звоните». Сама она заявила: «Мое сердце навсегда с вами». Однако тогда об отставке ничего не сказала. Савинова — не единственная из команды Паслера, кто может приехать вместе с ним в Екатеринбург. Как ранее сообщало URA.RU, вероятнее всего, новый губернатор также перевезет Алексея Пахомова (министр образования Оренбуржья) и Игната Петухова (замгубернатора по экономике и инвестициям). В уральской столице Савинова уже работала. С 1998-го до января 2019 года была первым замначальника горздрава Екатеринбурга, сразу после назначения Паслера главой Оренбуржья стала исполняющей обязанности министра здравоохранения, а потом и полновесным министром, вице-губернатором.