28 марта 2025

Губернатор Паслер вводит «шестидневку» в свердловском правительстве

Кабмин Свердловской области будет работать с одним выходным
© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Екатеринбург , паслер денис
Денис Паслер возглавил Свердловскую область 26 марта Фото:

Врио губернатора Денис Паслер, вероятно, будет работать по шесть дней в неделю и того же потребует от своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному кабмину.

Паслер приехал в родной для него регион днем 28 марта. Собеседник агентства знает, что днем 29-го Паслер проводил первые рабочие встречи, знакомился с подчиненными. Удивившись, они стали интересоваться и выяснили, что в Оренбурге (Паслер возглавлял регион с 2019 года) чиновники работали в таком же — шестидневном — графике.

«Мы уже готовимся к тому, что будет только один выходной», — поделился собеседник. Еще один источник, работавший с Паслером, когда он руководил свердловским правительством (2012—2016 годы), подтвердил, что Паслер «нереально работоспособный и требовательный — как к себе, так и к коллегам». «Сам он, вероятно, вообще будет трудиться ежедневно», — полагает собеседник.

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Врио губернатора Денис Паслер, вероятно, будет работать по шесть дней в неделю и того же потребует от своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному кабмину. Паслер приехал в родной для него регион днем 28 марта. Собеседник агентства знает, что днем 29-го Паслер проводил первые рабочие встречи, знакомился с подчиненными. Удивившись, они стали интересоваться и выяснили, что в Оренбурге (Паслер возглавлял регион с 2019 года) чиновники работали в таком же — шестидневном — графике. «Мы уже готовимся к тому, что будет только один выходной», — поделился собеседник. Еще один источник, работавший с Паслером, когда он руководил свердловским правительством (2012—2016 годы), подтвердил, что Паслер «нереально работоспособный и требовательный — как к себе, так и к коллегам». «Сам он, вероятно, вообще будет трудиться ежедневно», — полагает собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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