Вооруженные силы Украины начали использовать FPV-дроны с увеличенной дальностью до 40 км по всей линии фронта. Эти дроны оснащены тремя системами подрыва: методом замыкания, микрофоном для прослушивания обстановки и акселерометром с датчиком изменения положения. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев.
«Информация по новым FPV-дронам, которые используются ВСУ. Теперь у них увеличенная дальность до 40 км. Используются три системы подрыва: методом замыкания, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку и потом идет подрыв, устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения», — приводит слова Киселева ТАСС. Он отмечает что внутри дронов установлен заряд пластида весом 90 граммов с датчиком замедления до 72 часов. Эксперт предупреждает, что сбитые дроны нельзя поднимать и переносить, их нужно уничтожить на месте.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что российские средства ПВО уничтожили 92 дрона в зоне спецоперации на Украине. Также российские войска ликвидировали американскую авиабомбу JDAM. По данным Минобороны России, российская авиация поразила объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками, ремонтно-восстановительную базу ВСУ и скопления вражеской техники и живой силы в 148 районах.
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