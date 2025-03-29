29 марта 2025

Новые дроны ВСУ зафиксировали на всей линии фронта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые дроны ВСУ летают на 40 км
Новые дроны ВСУ летают на 40 км Фото:

Вооруженные силы Украины начали использовать FPV-дроны с увеличенной дальностью до 40 км по всей линии фронта. Эти дроны оснащены тремя системами подрыва: методом замыкания, микрофоном для прослушивания обстановки и акселерометром с датчиком изменения положения. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

«Информация по новым FPV-дронам, которые используются ВСУ. Теперь у них увеличенная дальность до 40 км. Используются три системы подрыва: методом замыкания, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку и потом идет подрыв, устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения», — приводит слова Киселева ТАСС. Он отмечает что внутри дронов установлен заряд пластида весом 90 граммов с датчиком замедления до 72 часов. Эксперт предупреждает, что сбитые дроны нельзя поднимать и переносить, их нужно уничтожить на месте. 

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что российские средства ПВО уничтожили 92 дрона в зоне спецоперации на Украине. Также российские войска ликвидировали американскую авиабомбу JDAM. По данным Минобороны России, российская авиация поразила объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками, ремонтно-восстановительную базу ВСУ и скопления вражеской техники и живой силы в 148 районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины начали использовать FPV-дроны с увеличенной дальностью до 40 км по всей линии фронта. Эти дроны оснащены тремя системами подрыва: методом замыкания, микрофоном для прослушивания обстановки и акселерометром с датчиком изменения положения. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев. «Информация по новым FPV-дронам, которые используются ВСУ. Теперь у них увеличенная дальность до 40 км. Используются три системы подрыва: методом замыкания, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку и потом идет подрыв, устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения», — приводит слова Киселева ТАСС. Он отмечает что внутри дронов установлен заряд пластида весом 90 граммов с датчиком замедления до 72 часов. Эксперт предупреждает, что сбитые дроны нельзя поднимать и переносить, их нужно уничтожить на месте.  Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что российские средства ПВО уничтожили 92 дрона в зоне спецоперации на Украине. Также российские войска ликвидировали американскую авиабомбу JDAM. По данным Минобороны России, российская авиация поразила объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками, ремонтно-восстановительную базу ВСУ и скопления вражеской техники и живой силы в 148 районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...