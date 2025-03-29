Вышел за сигаретами на пять минут: пропавшего под Кунгуром парня нашли мертвым

Пропавшего в декабре 2024 года в поселке Ергач Пермского края 24-летнего Игоря Расторгуева нашли мертвым. Об этом сообщили добровольцы поискового отряда «Регион59».
«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — написано в telegram-канале отряда.
О странных обстоятельствах, при которых исчез молодой человек, URA.RU писало ранее. Житель Перми приехал в гости к своей матери. Она объясняла, что сын взял сигареты, спички, вышел из квартиры и пропал. Он был без куртки, а свой телефон оставил дома.
Парня искали жители поселка, но не было обнаружили никаких следов. На следующий день вызвали участкового, написали заявление в полицию, позже даже обращались к экстрасенсам.
Источник URA.RU в силовых структурах муниципалитета рассказал, что тело вытащили 29 марта из реки Бабка. Погибшего опознали по татуировкам. В данный момент в причинах смерти разбираются правоохранители.
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