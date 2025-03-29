29 марта 2025
28 марта 2025

Вышел за сигаретами на пять минут: пропавшего под Кунгуром парня нашли мертвым

Пропавшего в прошлом году 24-летнего жителя Пермского края нашли мертвым
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди, искавшие молодого человека, не обнаружили никаких следов пропавшего
Люди, искавшие молодого человека, не обнаружили никаких следов пропавшего Фото:

Пропавшего в декабре 2024 года в поселке Ергач Пермского края 24-летнего Игоря Расторгуева нашли мертвым. Об этом сообщили добровольцы поискового отряда «Регион59».

«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — написано в telegram-канале отряда.

О странных обстоятельствах, при которых исчез молодой человек, URA.RU писало ранее. Житель Перми приехал в гости к своей матери. Она объясняла, что сын взял сигареты, спички, вышел из квартиры и пропал. Он был без куртки, а свой телефон оставил дома.

Парня искали жители поселка, но не было обнаружили никаких следов. На следующий день вызвали участкового, написали заявление в полицию, позже даже обращались к экстрасенсам.

Источник URA.RU в силовых структурах муниципалитета рассказал, что тело вытащили 29 марта из реки Бабка. Погибшего опознали по татуировкам. В данный момент в причинах смерти разбираются правоохранители.

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Пропавшего в декабре 2024 года в поселке Ергач Пермского края 24-летнего Игоря Расторгуева нашли мертвым. Об этом сообщили добровольцы поискового отряда «Регион59». «Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — написано в telegram-канале отряда. О странных обстоятельствах, при которых исчез молодой человек, URA.RU писало ранее. Житель Перми приехал в гости к своей матери. Она объясняла, что сын взял сигареты, спички, вышел из квартиры и пропал. Он был без куртки, а свой телефон оставил дома. Парня искали жители поселка, но не было обнаружили никаких следов. На следующий день вызвали участкового, написали заявление в полицию, позже даже обращались к экстрасенсам. Источник URA.RU в силовых структурах муниципалитета рассказал, что тело вытащили 29 марта из реки Бабка. Погибшего опознали по татуировкам. В данный момент в причинах смерти разбираются правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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