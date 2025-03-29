29 марта 2025
28 марта 2025

Почетный гражданин Перми Михаил Соколовский отметил 90-летний юбилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Соколовский подчеркивал, что с детства мечтал стать инженером
Михаил Соколовский подчеркивал, что с детства мечтал стать инженером Фото:

Конструктору ракетных двигателей, почетному гражданину Перми и Пермской области Михаилу Соколовскому исполнилось 90 лет. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Сегодня (29 марта — прим. URA.RU) 90 лет исполняется Михаилу Соколовскому. Михаил Иванович продолжает заниматься наукой, читать лекции, встречаться с молодежью, студентами и школьниками. Желаю крепкого здоровья и новых побед!» — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Соколовский родился в Ленинграде. Он окончил легендарный «Военмех» им. Д. Ф. Устинова по специальности «ракетное машиностроения», затем по распределению отправился в прикамскую столицу на конструкторское бюро №172 (сейчас НПО «Искра»). Михаил Иванович прошел путь от молодого специалиста до руководителя Федерального научно-производственного центра — генерального конструктора и директора. Соколовский встал у руля «Искры» в 1994 году. Он руководил производством до 2020-го.

Конструктор принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, которая многие годы была основной ядерного щита страны. Именно она находится возле проходной НПО. 

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Конструктору ракетных двигателей, почетному гражданину Перми и Пермской области Михаилу Соколовскому исполнилось 90 лет. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Сегодня (29 марта — прим. URA.RU) 90 лет исполняется Михаилу Соколовскому. Михаил Иванович продолжает заниматься наукой, читать лекции, встречаться с молодежью, студентами и школьниками. Желаю крепкого здоровья и новых побед!» — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Соколовский родился в Ленинграде. Он окончил легендарный «Военмех» им. Д. Ф. Устинова по специальности «ракетное машиностроения», затем по распределению отправился в прикамскую столицу на конструкторское бюро №172 (сейчас НПО «Искра»). Михаил Иванович прошел путь от молодого специалиста до руководителя Федерального научно-производственного центра — генерального конструктора и директора. Соколовский встал у руля «Искры» в 1994 году. Он руководил производством до 2020-го. Конструктор принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, которая многие годы была основной ядерного щита страны. Именно она находится возле проходной НПО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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