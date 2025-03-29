Почетный гражданин Перми Михаил Соколовский отметил 90-летний юбилей

Конструктору ракетных двигателей, почетному гражданину Перми и Пермской области Михаилу Соколовскому исполнилось 90 лет. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Сегодня (29 марта — прим. URA.RU) 90 лет исполняется Михаилу Соколовскому. Михаил Иванович продолжает заниматься наукой, читать лекции, встречаться с молодежью, студентами и школьниками. Желаю крепкого здоровья и новых побед!» — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Соколовский родился в Ленинграде. Он окончил легендарный «Военмех» им. Д. Ф. Устинова по специальности «ракетное машиностроения», затем по распределению отправился в прикамскую столицу на конструкторское бюро №172 (сейчас НПО «Искра»). Михаил Иванович прошел путь от молодого специалиста до руководителя Федерального научно-производственного центра — генерального конструктора и директора. Соколовский встал у руля «Искры» в 1994 году. Он руководил производством до 2020-го.
Конструктор принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, которая многие годы была основной ядерного щита страны. Именно она находится возле проходной НПО.
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