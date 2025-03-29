В Свердловской области в селе Кашино продают коттедж с площадью почти 187 квадратных метров за 105 миллионов рублей, где квадратный метр стоит более 560 тысяч рублей. В доме панорамные окна в гостиной, собственный бассейн и баня. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Зaгорoдная уcaдьбa c бaнeй, бaссейнoм и пoлностью благоустрoeнной тeрриториeй. Оснoвным вдоxновляющим пространством дома является двусветная гостиная с большими панорамными окнами с видом на участок», — написано в объявлении.
Коттедж находится недалеко от Кашинского водохранилища. Сам дом находится на участке 13,2 сотки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!