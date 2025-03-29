29 марта 2025
28 марта 2025

В Свердловской области продается дом с панорамными окнами за 105 миллионов рублей. Фото

В Свердловской области продают коттедж за 105 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттедж находиться на участке чуть более 13 соток
Коттедж находиться на участке чуть более 13 соток Фото:

В Свердловской области в селе Кашино продают коттедж с площадью почти 187 квадратных метров за 105 миллионов рублей, где квадратный метр стоит более 560 тысяч рублей. В доме панорамные окна в гостиной, собственный бассейн и баня. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Зaгорoдная уcaдьбa c бaнeй, бaссейнoм и пoлностью благоустрoeнной тeрриториeй. Оснoвным вдоxновляющим пространством дома является двусветная гостиная с большими панорамными окнами с видом на участок», — написано в объявлении.

Коттедж находится недалеко от Кашинского водохранилища. Сам дом находится на участке 13,2 сотки.

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В Свердловской области в селе Кашино продают коттедж с площадью почти 187 квадратных метров за 105 миллионов рублей, где квадратный метр стоит более 560 тысяч рублей. В доме панорамные окна в гостиной, собственный бассейн и баня. Объявление появилось на сайте «Авито». «Зaгорoдная уcaдьбa c бaнeй, бaссейнoм и пoлностью благоустрoeнной тeрриториeй. Оснoвным вдоxновляющим пространством дома является двусветная гостиная с большими панорамными окнами с видом на участок», — написано в объявлении. Коттедж находится недалеко от Кашинского водохранилища. Сам дом находится на участке 13,2 сотки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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