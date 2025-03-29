Один из группы подростков решился на отчаянный поступок
Молодой пермяк искупался в Каме. За происходящим наблюдали его товарищи, которые отчаянно поддерживали приятеля и снимали видео.
«В Перми. Открыли купальный сезон», — написано в telegram-канале «ЧП Пермь».
На кадрах — молодой человек в шортах. Он забегает в реку, делает несколько гребков, затем разворачивается и выходит на берег под одобрительные возгласы подростков.
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