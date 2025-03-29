29 марта 2025
28 марта 2025

Пермяк открыл купальный сезон на Каме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из группы подростков решился на отчаянный поступок
Один из группы подростков решился на отчаянный поступок Фото:

Молодой пермяк искупался в Каме. За происходящим наблюдали его товарищи, которые отчаянно поддерживали приятеля и снимали видео.

«В Перми. Открыли купальный сезон», — написано в telegram-канале «ЧП Пермь».

На кадрах — молодой человек в шортах. Он забегает в реку, делает несколько гребков, затем разворачивается и выходит на берег под одобрительные возгласы подростков.

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Молодой пермяк искупался в Каме. За происходящим наблюдали его товарищи, которые отчаянно поддерживали приятеля и снимали видео. «В Перми. Открыли купальный сезон», — написано в telegram-канале «ЧП Пермь». На кадрах — молодой человек в шортах. Он забегает в реку, делает несколько гребков, затем разворачивается и выходит на берег под одобрительные возгласы подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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