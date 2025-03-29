В Екатеринбурге в прошедшую зиму снег выпал рекордно рано

В Екатеринбурге прошла одна из самых коротких зим за последние несколько лет, а постоянный снежный покров появился рекордно рано — в начале ноября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В минувшем зимнем сезоне снежный покров (временный) впервые был зафиксирован 11 октября 2024 года, постоянный установился с 3 ноября. Суммарно за сезон в Екатеринбурге было 150 дней со снежным покровом, из них 146 — с постоянным», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он также отметил, что снег может выпасть в апреле-мае, поэтому окончательное количество дней со снегом может измениться.
За последние пять лет это одна из самых коротких зим. В 2019-2020 годах снег растаял 31 марта. В 2020-2021 — 6 апреля, а в 2021-2022 — только 13 апреля, сделав эту зиму самой продолжительной за последние годы — 167 дней со снегом, из которых 153 с постоянным покровом.
Зима 2022-2023 годов была сопоставима с нынешней: снег выпал 27 сентября, но устойчивый слой образовался лишь 14 ноября. Всего он продержался 146 дней, но только 133 из них были с постоянным снежным покровом.
В сезоне 2023-2024 снег впервые выпал 23 октября, а устойчивый покров установился 15 ноября. В итоге снег лежал 164 дня, из них 141 день с постоянным покровом.
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