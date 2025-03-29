29 марта 2025

В Екатеринбурге в прошедшую зиму снег выпал рекордно рано

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимой 2024-2025 снег лежал 150 дней
Зимой 2024-2025 снег лежал 150 дней Фото:

В Екатеринбурге прошла одна из самых коротких зим за последние несколько лет, а постоянный снежный покров появился рекордно рано — в начале ноября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В минувшем зимнем сезоне снежный покров (временный) впервые был зафиксирован 11 октября 2024 года, постоянный установился с 3 ноября. Суммарно за сезон в Екатеринбурге было 150 дней со снежным покровом, из них 146 — с постоянным», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он также отметил, что снег может выпасть в апреле-мае, поэтому окончательное количество дней со снегом может измениться.

За последние пять лет это одна из самых коротких зим. В 2019-2020 годах снег растаял 31 марта. В 2020-2021 — 6 апреля, а в 2021-2022 — только 13 апреля, сделав эту зиму самой продолжительной за последние годы — 167 дней со снегом, из которых 153 с постоянным покровом.

Зима 2022-2023 годов была сопоставима с нынешней: снег выпал 27 сентября, но устойчивый слой образовался лишь 14 ноября. Всего он продержался 146 дней, но только 133 из них были с постоянным снежным покровом.

В сезоне 2023-2024 снег впервые выпал 23 октября, а устойчивый покров установился 15 ноября. В итоге снег лежал 164 дня, из них 141 день с постоянным покровом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге прошла одна из самых коротких зим за последние несколько лет, а постоянный снежный покров появился рекордно рано — в начале ноября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В минувшем зимнем сезоне снежный покров (временный) впервые был зафиксирован 11 октября 2024 года, постоянный установился с 3 ноября. Суммарно за сезон в Екатеринбурге было 150 дней со снежным покровом, из них 146 — с постоянным», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он также отметил, что снег может выпасть в апреле-мае, поэтому окончательное количество дней со снегом может измениться. За последние пять лет это одна из самых коротких зим. В 2019-2020 годах снег растаял 31 марта. В 2020-2021 — 6 апреля, а в 2021-2022 — только 13 апреля, сделав эту зиму самой продолжительной за последние годы — 167 дней со снегом, из которых 153 с постоянным покровом. Зима 2022-2023 годов была сопоставима с нынешней: снег выпал 27 сентября, но устойчивый слой образовался лишь 14 ноября. Всего он продержался 146 дней, но только 133 из них были с постоянным снежным покровом. В сезоне 2023-2024 снег впервые выпал 23 октября, а устойчивый покров установился 15 ноября. В итоге снег лежал 164 дня, из них 141 день с постоянным покровом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...