Новые штрафы для некоторых водителей ждут россиян с 1 апреля

Юрист Хаминский: с 1 апреля можно получить штраф за иностранные права
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Если иностранец, получивший гражданство РФ, не успеет поменять водительские права до 1 апреля, его ждет штраф
Если иностранец, получивший гражданство РФ, не успеет поменять водительские права до 1 апреля, его ждет штраф Фото:

Иностранцы, получившие вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить свои иностранные водительские права на российские до 1 апреля 2025 года, в противном случае их ожидает штраф. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский, отметив, что с этой даты управление транспортом с иностранными правами будет считаться административным правонарушением.

«Таким образом, крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, а штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей», — рассказал Хаминский в разговоре с РИА Новости.

Он также добавил, что с 1 апреля 2025 года упрощенный порядок замены водительских прав без сдачи экзаменов будет отменен. Хаминский уточнил, что для получения российских прав по категориям А и B потребуется сдать только теоретический экзамен, тогда как для категорий C и D необходимо будет пройти полное обучение в автошколе, включая теорию и практику вождения.

Изменения в законодательстве, требующие от иностранцев и россиян, получивших водительские права за границей, обменять их на российские до конца марта 2025 года, были введены для унификации правил дорожного движения и повышения безопасности на дорогах. Это решение также направлено на снижение административной нагрузки на государственные органы. Ранее также были анонсированы новые дорожные знаки, передает деловая газета «Взгляд»

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Иностранцы, получившие вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить свои иностранные водительские права на российские до 1 апреля 2025 года, в противном случае их ожидает штраф. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский, отметив, что с этой даты управление транспортом с иностранными правами будет считаться административным правонарушением. «Таким образом, крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, а штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей», — рассказал Хаминский в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что с 1 апреля 2025 года упрощенный порядок замены водительских прав без сдачи экзаменов будет отменен. Хаминский уточнил, что для получения российских прав по категориям А и B потребуется сдать только теоретический экзамен, тогда как для категорий C и D необходимо будет пройти полное обучение в автошколе, включая теорию и практику вождения. Изменения в законодательстве, требующие от иностранцев и россиян, получивших водительские права за границей, обменять их на российские до конца марта 2025 года, были введены для унификации правил дорожного движения и повышения безопасности на дорогах. Это решение также направлено на снижение административной нагрузки на государственные органы. Ранее также были анонсированы новые дорожные знаки, передает деловая газета «Взгляд»
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