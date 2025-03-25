Российским водителям напомнили о новой волне штрафов за иностранные права

Иностранцы и россияне, получившие водительские права за границей до 1 апреля 2024 года, должны обменять их на российские до конца марта 2025 года. За их использование водителям будет грозить штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
«У иностранцев, получивших ВНЖ или гражданство до 1 апреля 2024 года, осталась неделя на то, чтобы поменять водительские удостоверения на российские. С 1 апреля 2025 года зарубежные права нельзя будет использовать, штраф составит 5–15 тысяч рублей», — передает «Коммерсант». Уточняется, что после этого срока использование иностранных прав в России будет считаться нарушением, согласно новому законодательству.
Важно отметить, что данное правило не затрагивает граждан Белоруссии и россиян, обладающих белорусскими водительскими правами. Они могут продолжать использовать свои удостоверения без необходимости обмена на российские.
В 2022 году российские водительские права, срок действия которых истекал в том же году, были автоматически продлены на три года. Это решение было принято для упрощения процедуры обновления документов и снижения административной нагрузки на водителей и соответствующие государственные органы. Таким образом, водителям необходимо подать заявление на замену удостоверений до истечения трехлетнего периода с момента окончания действия их последних прав.
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