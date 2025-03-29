29 марта 2025
28 марта 2025

Молились на улице: сотни мусульман отметили праздник Ураза-байрам в Кургане. Фото, видео

Сотни мусульман собрались в мечети Кургана, чтобы отметить окончание Рамадана
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские мусульмане отметили праздник Ураза-байрам
Курганские мусульмане отметили праздник Ураза-байрам Фото:

В Кургане сотни мусульман собрались утром 30 марта в Соборной мечети, чтобы помолиться и отметить окончание Священного месяца Рамадан — праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр — праздник разговения). Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на праздничной молитве.

«Мусульмане собрались отметить праздник Ураза-байрам. Мечеть была заполнена до отказа, многие верующие совершали намаз на улице. Проповедь имама и молитву было слышно в центре города», — передает корреспондент URA.RU.

К началу праздничного намаза места внутри мечети уже не осталось. Первый и второй этажи были полностью заполнены прихожанами. Многие мусульмане расположились на улице. Для них были приготовлены ковры. Некоторые принесли с собой свои молельные коврики. Имам мечети Зиедали Мизробов читал хутбу (проповедь) для собравшихся. В 7:00 верующие совершили коллективную молитву, а после обратились с мольбами к Всевышнему. 

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В Кургане сотни мусульман собрались утром 30 марта в Соборной мечети, чтобы помолиться и отметить окончание Священного месяца Рамадан — праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр — праздник разговения). Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на праздничной молитве. «Мусульмане собрались отметить праздник Ураза-байрам. Мечеть была заполнена до отказа, многие верующие совершали намаз на улице. Проповедь имама и молитву было слышно в центре города», — передает корреспондент URA.RU. К началу праздничного намаза места внутри мечети уже не осталось. Первый и второй этажи были полностью заполнены прихожанами. Многие мусульмане расположились на улице. Для них были приготовлены ковры. Некоторые принесли с собой свои молельные коврики. Имам мечети Зиедали Мизробов читал хутбу (проповедь) для собравшихся. В 7:00 верующие совершили коллективную молитву, а после обратились с мольбами к Всевышнему. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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