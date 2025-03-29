29 марта 2025

Новый губернатор Паслер поздравил бывшего свердловского премьера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Паслер трудится в регионе с 28 марта
Денис Паслер трудится в регионе с 28 марта Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил экс-председателя регионального правительства (1997-2007 гг.) и члена совета директоров «РСГ-Академическое» Алексея Воробьева с 75-летием. Паслер пожелал ему счастья, здоровья и благополучия.

«75-летие празднует человек мощной созидательной энергии и большой силы воли, позволяющей преображать Свердловскую область и улучшать жизнь уральцев, Алексей Воробьев. Искренне поздравляю с днем рождения! Вы являетесь примером того, как нужно смело и масштабно мыслить, уверенно строить долгосрочные планы и настойчиво претворять их в жизнь. Счастья, здоровья и благополучия», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Он вспомнил, как вместе с Воробьевым работал над развитием тогда только строившегося Академического района. По его словам, при участии Воробьева были реализованы и другие масштабные проекты. «Благодаря вашей компетентности, ответственности, умению и желанию заботиться о свердловчанах», — добавил Паслер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил экс-председателя регионального правительства (1997-2007 гг.) и члена совета директоров «РСГ-Академическое» Алексея Воробьева с 75-летием. Паслер пожелал ему счастья, здоровья и благополучия. «75-летие празднует человек мощной созидательной энергии и большой силы воли, позволяющей преображать Свердловскую область и улучшать жизнь уральцев, Алексей Воробьев. Искренне поздравляю с днем рождения! Вы являетесь примером того, как нужно смело и масштабно мыслить, уверенно строить долгосрочные планы и настойчиво претворять их в жизнь. Счастья, здоровья и благополучия», — написал Паслер в своем telegram-канале. Он вспомнил, как вместе с Воробьевым работал над развитием тогда только строившегося Академического района. По его словам, при участии Воробьева были реализованы и другие масштабные проекты. «Благодаря вашей компетентности, ответственности, умению и желанию заботиться о свердловчанах», — добавил Паслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...