Новый губернатор Паслер поздравил бывшего свердловского премьера

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил экс-председателя регионального правительства (1997-2007 гг.) и члена совета директоров «РСГ-Академическое» Алексея Воробьева с 75-летием. Паслер пожелал ему счастья, здоровья и благополучия.
«75-летие празднует человек мощной созидательной энергии и большой силы воли, позволяющей преображать Свердловскую область и улучшать жизнь уральцев, Алексей Воробьев. Искренне поздравляю с днем рождения! Вы являетесь примером того, как нужно смело и масштабно мыслить, уверенно строить долгосрочные планы и настойчиво претворять их в жизнь. Счастья, здоровья и благополучия», — написал Паслер в своем telegram-канале.
Он вспомнил, как вместе с Воробьевым работал над развитием тогда только строившегося Академического района. По его словам, при участии Воробьева были реализованы и другие масштабные проекты. «Благодаря вашей компетентности, ответственности, умению и желанию заботиться о свердловчанах», — добавил Паслер.
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