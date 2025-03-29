В Ураза-байрам силовики досматривают челябинских мусульман при входе в мечеть

Полицейские приступили к охране правопорядка в Челябинской области в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных мусульманский празднику Ураза-байрам. Для безопасности граждан вход на территорию мечетей осуществляется через организованные пропускные пункты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Для безопасности граждан вход на территорию религиозных объектов осуществляется через организованные пропускные пункты, оборудованные металлорамками. Полицейские также обеспечены носимыми металлодетекторами. Содействие им оказывают коллеги из Росгвардии и добровольные народные дружины», — сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня верующие отмечают один из главных исламских праздников, знаменующий окончание месячного поста в Рамадан. Традиционно в Ураза-байрам семьи собираются за щедро накрытым столом, дарят друг другу подарки и помогают нуждающимся, раздавая милостыню. Праздник символизирует духовное обновление, милосердие и единство мусульман.
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