«Самого толстого губернатора США» хотят посадить на диету

Министр здравоохранения США намерен заняться похудением губернатора Морриси
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Кеннеди предложил губернатору проводить публичные взвешивания
Кеннеди предложил губернатору проводить публичные взвешивания Фото:

Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший выразил намерение разработать программу похудения для губернатора Западной Вирджинии Патрика Морриси, который назван журналистами New York Post самым тяжеловесным среди глав штатов. Об этом сообщил министр в ходе встречи с Морриси. 

«Я собираюсь назначить ему (Морриси — прим. URA.RU) очень строгий режим, и мы посадим его на плотоядную диету», — передает NYP слова Кеннеди. Такое заявление он сделал на совместном мероприятии, где объявил о запрете на некоторые пищевые красители. Кроме того, Кеннеди предложил губернатору организовывать ежемесячные публичные взвешивания. 

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Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший выразил намерение разработать программу похудения для губернатора Западной Вирджинии Патрика Морриси, который назван журналистами New York Post самым тяжеловесным среди глав штатов. Об этом сообщил министр в ходе встречи с Морриси.  «Я собираюсь назначить ему (Морриси — прим. URA.RU) очень строгий режим, и мы посадим его на плотоядную диету», — передает NYP слова Кеннеди. Такое заявление он сделал на совместном мероприятии, где объявил о запрете на некоторые пищевые красители. Кроме того, Кеннеди предложил губернатору организовывать ежемесячные публичные взвешивания. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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