«Самого толстого губернатора США» хотят посадить на диету

Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший выразил намерение разработать программу похудения для губернатора Западной Вирджинии Патрика Морриси, который назван журналистами New York Post самым тяжеловесным среди глав штатов. Об этом сообщил министр в ходе встречи с Морриси.
«Я собираюсь назначить ему (Морриси — прим. URA.RU) очень строгий режим, и мы посадим его на плотоядную диету», — передает NYP слова Кеннеди. Такое заявление он сделал на совместном мероприятии, где объявил о запрете на некоторые пищевые красители. Кроме того, Кеннеди предложил губернатору организовывать ежемесячные публичные взвешивания.
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