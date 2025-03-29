В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелась квартира в четырехэтажном доме на улице Исетская, 41. Сотрудники регионального МЧС спасли из горящего здания одного ребенка и шестерых взрослых, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Произошло возгорание на втором этаже четырехэтажки на площади 15 квадратных метров. Огнеборцы при помощи спасательных устройств спасли шесть человек, из них один ребенок» — рассказали спасатели.
Пожар локализовали в 12:40 по местному времени. Для его ликвидации задействовали пять спецмашин и 14 пожарных.
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