29 марта 2025

В Каменске-Уральском ребенка и пятерых взрослых спасли из горящего дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушат 14 сотрудников МЧС (архивное фото)
Пожар тушат 14 сотрудников МЧС (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелась квартира в четырехэтажном доме на улице Исетская, 41. Сотрудники регионального МЧС спасли из горящего здания одного ребенка и шестерых взрослых, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Произошло возгорание на втором этаже четырехэтажки на площади 15 квадратных метров. Огнеборцы при помощи спасательных устройств спасли шесть человек, из них один ребенок» — рассказали спасатели.

Пожар локализовали в 12:40 по местному времени. Для его ликвидации задействовали пять спецмашин и 14 пожарных.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелась квартира в четырехэтажном доме на улице Исетская, 41. Сотрудники регионального МЧС спасли из горящего здания одного ребенка и шестерых взрослых, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Произошло возгорание на втором этаже четырехэтажки на площади 15 квадратных метров. Огнеборцы при помощи спасательных устройств спасли шесть человек, из них один ребенок» — рассказали спасатели. Пожар локализовали в 12:40 по местному времени. Для его ликвидации задействовали пять спецмашин и 14 пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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