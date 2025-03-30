В Подмосковье хоронят легендарного медика бригады «Эспаньола»

В Московской области проходит прощание с военным медиком из добровольческой бригады «Эспаньола» Иваном Демидовым с позывным Доктор Ботокс. Он участвовал в зоне СВО, включая сражения за Мариуполь и осаду завода «Азовсталь», а также военные операции на херсонском и запорожском направлениях, бои под Угледаром и не только.
В Подмосковье проходит прощание с одним из самых известных «военных медиков СВО». <...> На траурную церемонию в Николо-Архангельском крематории пришли сотни сослуживцев Демидова, волонтеров, представителей общественных организаций», — передает RTVI.
Среди посетивших мероприятие — военнослужащий Евгений Рассказов, волонтер Наталья Хим и лидер группы «Русский Стяг» Евгений Долганов. Демидов погиб в марте этого года в Белгородской области. По завещанию Ивана Демидова, его тело будет кремировано, после чего состоится захоронение по славянским обычаям. Эта информация была подтверждена друзьями покойного.
С первых дней СВО Демидов активно участвовал в боевых действиях, включая сражения за Мариуполь и осаду завода «Азовсталь», а также военные операции на херсонском и запорожском направлениях, под Угледаром и за контроль над Бахмутом, Авдеевкой, Часовым Яром и другими территориями.
Он спас сотни жизней и был удостоен множества наград, включая орден Мужества, медаль «За спасение погибавших», медаль Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции», крест «Доброволец Донбасса» и награды от 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола», передает деловое издание «Взгляд». Военный врач участвовал в боевых действиях с 2015 года.
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