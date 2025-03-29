29 марта 2025

Курганец наловил полный таз окуней на озере Большие Донки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На озере хорошо клевало
На озере хорошо клевало Фото:

Курганский рыбак похвастался богатым уловом окуней, которых наловил на озере Большие Донки в Куртамышском округе. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«С 10 часов утра и до 17 часов вечера был отличный клев на озере Большие Донки. Наловил таз окуней», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова от удачливого рыбака.

Ранее житель Кургана удачно порыбачил на озере Песьяное в Лебяжьевском округе. Он за несколько часов наловил ящик рыбы. 

Улов рыбы на озере Большие Донки
Улов рыбы на озере Большие Донки
Фото:

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Курганский рыбак похвастался богатым уловом окуней, которых наловил на озере Большие Донки в Куртамышском округе. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «С 10 часов утра и до 17 часов вечера был отличный клев на озере Большие Донки. Наловил таз окуней», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова от удачливого рыбака. Ранее житель Кургана удачно порыбачил на озере Песьяное в Лебяжьевском округе. Он за несколько часов наловил ящик рыбы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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