На озере хорошо клевало
Курганский рыбак похвастался богатым уловом окуней, которых наловил на озере Большие Донки в Куртамышском округе. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«С 10 часов утра и до 17 часов вечера был отличный клев на озере Большие Донки. Наловил таз окуней», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова от удачливого рыбака.
Ранее житель Кургана удачно порыбачил на озере Песьяное в Лебяжьевском округе. Он за несколько часов наловил ящик рыбы.
Улов рыбы на озере Большие Донки
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