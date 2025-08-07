В Европе готовятся противостоять России после окончания конфликта на Украине

В Европе начали обсуждать возможность создания самостоятельной системы безопасности, направленной против России, в случае если конфликт на Украине завершится быстро и линии фронта будут заморожены. Об этом сообщает один из немецких журналов.
«Европейцам важно, чтобы Украина могла существовать в безопасности. Они должны создать собственную систему безопасности против России», — пишет Focus. Такая инициатива обсуждается на фоне вероятного сценария быстрого прекращения огня.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что начало переговоров между Россией и Украиной свидетельствует о переходе процесса урегулирования украинского кризиса в ключевую стадию. Помимо этого, китайский министр провел телефонные переговоры с главным советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом. В ходе разговора особое внимание стороны уделили обсуждению путей мирного урегулирования ситуации на Украине.
