Киев отказывается принимать тысячу украинских военнопленных, что мешает началу третьего этапа обмена пленными. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив о полной аморальности подобной позиции.
«Киевский режим до сих пор отказывается принимать одну тысячу пленных солдат ВСУ, из-за чего буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий. Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Комментарий опубликован на сайте ведомства.
Захарова также отметила, что несмотря на отказ принимать собственных военнослужащих, Киев и ряд западных государств продолжают обвинять Москву в нарушении международного гуманитарного права, а также в жестоком обращении с военнопленными. В частности, политик напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский 31 июля выступил с видеообращением к участникам конференции в Хельсинки и вновь заявил о «российской угрозе», одновременно призывая к смене власти в России.
Кроме того, по информации МИД РФ, 24 июля — после третьего раунда переговоров в Стамбуле — западные страны и Украина инициировали использование «московского механизма» ОБСЕ для обвинения России в нарушениях по отношению к украинским пленным. Эти обвинения, как подчеркнула Захарова, противоречат действительности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан Минюстом РФ иноагентом) в умолчании факта отказа Киева забирать своих военнопленных. Дипломат подчеркнула, что журналист давно занимается распространением антироссийских фейков, и теперь, по ее мнению, ему сложно открыто говорить о действиях руководства собственной страны, пишет RT.
