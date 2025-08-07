В МИД РФ рассказали об аморальном поступке киевских властей

Захарова: отказ Киева принимать тысячу пленных ВСУ - полная аморальность
Захарова отреагировала на отказ Киева забирать украинских военнопленных
Захарова отреагировала на отказ Киева забирать украинских военнопленных Фото:
новость из сюжета
Украина сорвала договоренности по обмену пленными

Киев отказывается принимать тысячу украинских военнопленных, что мешает началу третьего этапа обмена пленными. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив о полной аморальности подобной позиции.

«Киевский режим до сих пор отказывается принимать одну тысячу пленных солдат ВСУ, из-за чего буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий. Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова также отметила, что несмотря на отказ принимать собственных военнослужащих, Киев и ряд западных государств продолжают обвинять Москву в нарушении международного гуманитарного права, а также в жестоком обращении с военнопленными. В частности, политик напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский 31 июля выступил с видеообращением к участникам конференции в Хельсинки и вновь заявил о «российской угрозе», одновременно призывая к смене власти в России.

Кроме того, по информации МИД РФ, 24 июля — после третьего раунда переговоров в Стамбуле — западные страны и Украина инициировали использование «московского механизма» ОБСЕ для обвинения России в нарушениях по отношению к украинским пленным. Эти обвинения, как подчеркнула Захарова, противоречат действительности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан Минюстом РФ иноагентом) в умолчании факта отказа Киева забирать своих военнопленных. Дипломат подчеркнула, что журналист давно занимается распространением антироссийских фейков, и теперь, по ее мнению, ему сложно открыто говорить о действиях руководства собственной страны, пишет RT.

