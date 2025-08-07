В США рассказали, при каких условиях состоится встреча Путина и Трампа

NYT: Трамп встретится с Путиным только после его переговоров с Зеленским
По данным NYT, для встречи с Трампом Путину нужно предварительно увидеться с Зеленским
По данным NYT, для встречи с Трампом Путину нужно предварительно увидеться с Зеленским
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп согласится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным только в случае, если тот предварительно проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник в Белом доме.

«Чтобы эта встреча состоялась, Путину нужно увидеться и с Зеленским», — заявил собеседник издания. Он уточнил, что место возможных переговоров пока не определено.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение саммита Путина и Трампа, сейчас идет проработка деталей. Встреча может состояться уже на следующей неделе. Российский лидер не исключил, что она может пройти в ОАЭ. 

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что предстоящие переговоры между Россией и США могут существенно повлиять на двусторонние отношения и способствовать экономическому сотрудничеству. Он также отметил, что эта встреча может иметь историческое значение, передает деловое издание «Взгляд».

