В США рассказали, при каких условиях состоится встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп согласится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным только в случае, если тот предварительно проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник в Белом доме.
«Чтобы эта встреча состоялась, Путину нужно увидеться и с Зеленским», — заявил собеседник издания. Он уточнил, что место возможных переговоров пока не определено.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение саммита Путина и Трампа, сейчас идет проработка деталей. Встреча может состояться уже на следующей неделе. Российский лидер не исключил, что она может пройти в ОАЭ.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что предстоящие переговоры между Россией и США могут существенно повлиять на двусторонние отношения и способствовать экономическому сотрудничеству. Он также отметил, что эта встреча может иметь историческое значение, передает деловое издание «Взгляд».
