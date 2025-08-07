Армения отдаст США стратегический коридор вместо России

Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, которая пройдет 8 августа, завершится подписанием соглашения о создании транспортного коридора под американским контролем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации США
«По условиям соглашения, Армения предоставит США эксклюзивные права на развитие транзитного коридора на длительный срок», — говорится в материале агентства. Там добавили, что проект под названием «Маршрут Трампа» (TRIPP) предоставит Вашингтону эксклюзивные права на развитие инфраструктуры в стратегически важном регионе Южного Кавказа.
Согласно условиям договоренностей, коридор соединит основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую Сюникскую область. Источники утверждают, что США получат землю в долгосрочную субаренду, а реализацией проекта займется международный консорциум. Одновременно стороны планируют распустить Минскую группу ОБСЕ, где ключевую роль традиционно играла Россия.
Отмечается, что подписание соглашения состоится 8 августа — в день истечения установленного Трампом срока для урегулирования украинского конфликта. Этот шаг может кардинально изменить баланс сил в регионе, где Москва десятилетиями выступала главным посредником. В Ереване и Баку подтверждают готовность к взаимному признанию границ, но детали документа пока не раскрываются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.