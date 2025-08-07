Вассерман признался в одной из главных своих ошибок в жизни

Вассерман: холостая жизнь — одна из самых главных ошибок в жизни
Вассерман заявил, что хочет в будущем встретить своего человека
Вассерман заявил, что хочет в будущем встретить своего человека

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман признался, что считает одной из главных ошибок в своей жизни то, что так и не женился. В молодости он дал обет целомудрия. 

«Я полагаю, что не жениться — это одна из самых крупных ошибок, которые я сделал в жизни», — сообщил Вассерман. Его слова приводит telegram-канал Mash. Депутат отметил, что, несмотря на насыщенную профессиональную деятельность и множество интересов, отсутствие семьи он воспринимает как упущенную возможность.

По его словам, работа и разные жизненные обстоятельства не позволили ему раньше серьезно задуматься о создании семьи. Вассерман добавил, что сожалеет об этом решении, но не теряет надежды в будущем встретить человека, с которым сможет построить близкие отношения и обрести семейное счастье.

Еще во время учебы в вузе Вассерман дал обет целомудрия, который впоследствии назвал ошибкой, но продолжает соблюдать из-за своей принципиальности. По его словам, романтических отношений с женщинами у него не было, а единственная влюбленность случилась еще в школьные годы.

