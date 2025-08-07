Опрос Gallup раскрыл правду об отношении украинцев к конфликту с Россией

Сенатор Пушков: только 24% украинцев поддерживают продолжение конфликта с РФ
Большинство украинцев за прекращение конфликта с Россией
Согласно данным, опубликованным сенатором Алексеем Пушковым в его Telegram-канале, Только 24% граждан Украины поддерживают продолжение военного конфликта с Россией. Об этом стало известно из результатов опроса Gallup, опубликованных сенатором Алексеем Пушковым.

«Сегодня настроено на продолжение конфликта лишь 24% человек», — написал Пушков в своем telegram-канале. Как отмечает политик, результаты исследования свидетельствуют о тенденции к дальнейшему снижению этого показателя.

По информации международной исследовательской компании, 69% украинцев выступают за скорейшее прекращение боевых действий через переговоры. Пушков подчеркивает, что для большинства жителей страны конфликт стал источником тяжелых лишений и потерь.

Россия и Украина уже провели три раунда переговоров в Стамбуле, в ходе которых состоялся обмен пленными и телами погибших. Также были подготовлены проекты документов по урегулированию ситуации.

