08 апреля 2025

Новый губернатор Паслер будет собирать свердловское правительство в другом месте

Заседания кабмина Свердловской области перенесли в Белый дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание правительства в Каменске-Уральском, паслер денис
Денис Паслер начинает энергично Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Свердловское правительство теперь в полном составе будет собираться на заседания в Белом доме на Октябрьской площади — такового решение врио губернатора Дениса Паслера, рассказал URA.RU источник. Предшественник Паслера Евгений Куйвашев проводил такие совещания из своей резиденции.

Вместе с ним были заместители, чьи кабинеты находятся там же. «А министры подключались из Белого дома по ВКС. Сейчас будет иначе: Паслер сказал, что сам будет ездить в Белый дом и замы с ним. Заседания будут проходить на 15-м этаже Белого дома», — рассказал собеседник агентства.

Другой собеседник уточнил, что именно в Белом доме Паслер предпочитал проводить заседания правительства, когда возглавлял его в 2012—2016 годах. «После его отставки со временем все переместились в резиденцию губернатора», — добавил он.

Ранее URA.RU рассказывало и о других аппаратных нововведениях от Паслера. Время заседаний правительства он перенес с 10:00 на 14:00 (чтобы модно было более тщательно готовиться к совещаниям) и распорядился подключать к ним по ВКС мэров. А еще некоторым чиновникам, вероятно, придется работать по шесть дней.

Врио губернатора Свердловской области Паслер стал 26 марта. К работе в регионе он приступил 28-го.

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Свердловское правительство теперь в полном составе будет собираться на заседания в Белом доме на Октябрьской площади — такового решение врио губернатора Дениса Паслера, рассказал URA.RU источник. Предшественник Паслера Евгений Куйвашев проводил такие совещания из своей резиденции. Вместе с ним были заместители, чьи кабинеты находятся там же. «А министры подключались из Белого дома по ВКС. Сейчас будет иначе: Паслер сказал, что сам будет ездить в Белый дом и замы с ним. Заседания будут проходить на 15-м этаже Белого дома», — рассказал собеседник агентства. Другой собеседник уточнил, что именно в Белом доме Паслер предпочитал проводить заседания правительства, когда возглавлял его в 2012—2016 годах. «После его отставки со временем все переместились в резиденцию губернатора», — добавил он. Ранее URA.RU рассказывало и о других аппаратных нововведениях от Паслера. Время заседаний правительства он перенес с 10:00 на 14:00 (чтобы модно было более тщательно готовиться к совещаниям) и распорядился подключать к ним по ВКС мэров. А еще некоторым чиновникам, вероятно, придется работать по шесть дней. Врио губернатора Свердловской области Паслер стал 26 марта. К работе в регионе он приступил 28-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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