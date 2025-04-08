Новый губернатор Паслер будет собирать свердловское правительство в другом месте

Заседания кабмина Свердловской области перенесли в Белый дом

31 марта 2025 в 22:26 Размер текста - 17 +

Денис Паслер начинает энергично Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Свердловское правительство теперь в полном составе будет собираться на заседания в Белом доме на Октябрьской площади — такового решение врио губернатора Дениса Паслера, рассказал URA.RU источник. Предшественник Паслера Евгений Куйвашев проводил такие совещания из своей резиденции. Вместе с ним были заместители, чьи кабинеты находятся там же. «А министры подключались из Белого дома по ВКС. Сейчас будет иначе: Паслер сказал, что сам будет ездить в Белый дом и замы с ним. Заседания будут проходить на 15-м этаже Белого дома», — рассказал собеседник агентства. Другой собеседник уточнил, что именно в Белом доме Паслер предпочитал проводить заседания правительства, когда возглавлял его в 2012—2016 годах. «После его отставки со временем все переместились в резиденцию губернатора», — добавил он. Ранее URA.RU рассказывало и о других аппаратных нововведениях от Паслера. Время заседаний правительства он перенес с 10:00 на 14:00 (чтобы модно было более тщательно готовиться к совещаниям) и распорядился подключать к ним по ВКС мэров. А еще некоторым чиновникам, вероятно, придется работать по шесть дней. Врио губернатора Свердловской области Паслер стал 26 марта. К работе в регионе он приступил 28-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловское правительство теперь в полном составе будет собираться на заседания в Белом доме на Октябрьской площади — такового решение врио губернатора Дениса Паслера, рассказал URA.RU источник. Предшественник Паслера Евгений Куйвашев проводил такие совещания из своей резиденции. Вместе с ним были заместители, чьи кабинеты находятся там же. «А министры подключались из Белого дома по ВКС. Сейчас будет иначе: Паслер сказал, что сам будет ездить в Белый дом и замы с ним. Заседания будут проходить на 15-м этаже Белого дома», — рассказал собеседник агентства. Другой собеседник уточнил, что именно в Белом доме Паслер предпочитал проводить заседания правительства, когда возглавлял его в 2012—2016 годах. «После его отставки со временем все переместились в резиденцию губернатора», — добавил он. Ранее URA.RU рассказывало и о других аппаратных нововведениях от Паслера. Время заседаний правительства он перенес с 10:00 на 14:00 (чтобы модно было более тщательно готовиться к совещаниям) и распорядился подключать к ним по ВКС мэров. А еще некоторым чиновникам, вероятно, придется работать по шесть дней. Врио губернатора Свердловской области Паслер стал 26 марта. К работе в регионе он приступил 28-го.