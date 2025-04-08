Челябинский врач Тарасов назвал два неявных симптома рака

Два симптома, которые могут указывать на онкологическое заболевание, если проявляются во время сна, — это сильная потливость и боль или ломота в теле. Об этом рассказал главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов.
«Если вы спите в прохладной комнате или с открытым на проветривание окном, но все равно стали обильно потеть, это повод насторожиться. Особенно если потливость сопровождается лихорадкой, которая сама собой проходит к утру. Болью организм сигнализирует о неполадках в организме. Если боль появляется по ночам, это может быть опасным симптомом», — объяснил Тарасов.
Эксперт указал, что в вечерние часы организм начинает расслабляться, что может привести к усилению ощущения боли. Врач напомнил, что данные проявления не всегда свидетельствуют о наличии рака. Например, ночная потливость может быть вызвана менопаузой или приемом определенных медикаментов. Однако, если симптомы не исчезают в течение двух недель, рекомендуется обратиться к специалисту за медицинской консультацией. Тарасов также добавил, что позитивный настрой играет ключевую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями.
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