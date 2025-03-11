Врачи Челябинска вылечили жительницу Екатеринбурга от рака щитовидной железы. Болезнь у женщины обнаружили во время беременности, сообщила пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ).
«Радиологи Челябинского онкоцентра вылечили жительницу Екатеринбурга от рака щитовидной железы. 30-летняя женщина узнала о страшном диагнозе во время беременности. Мы можем говорить об излечении пациентки, так как уже восемь лет она находится под наблюдением онкологов по месту жительства и прогрессирования опухоли нет», — сообщила пресс-служба центра в telegram-канале.
Узлы папиллярного рака были выявлены в обеих долях щитовидной железы, также врачи обнаружили метастазы в лимфоузлах шеи. После лечения у женщины случился рецидив, но уже с метастазами в легких.
Добиться полного выздоровления помогли челябинские радиологи. «Золотым стандартом лечения рака щитовидной железы сейчас является терапия радиоактивным йодом», — рассказала заведующая отделением радионуклидной терапии ЧОКЦОиЯМ Екатерина Васильева.
Жительница Екатеринбурга получила семь курсов радиойодтерапии. После чего у нее нормализовались онкомаркеры и сошли на нет множественные метастазы. Три года назад она смогла родить второго ребенка. В центре напоминают, что пациенты из Челябинской области и других регионов России могут получить у них бесплатное лечение по ОМС или программе высокотехнологичной медицинской помощи.
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