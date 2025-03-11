Беременную женщину с раком щитовидной железы вылечили челябинские врачи. Фото

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Заболевание у женщины скрылось во время беременности (архивное фото)
Заболевание у женщины скрылось во время беременности (архивное фото) Фото:

Врачи Челябинска вылечили жительницу Екатеринбурга от рака щитовидной железы. Болезнь у женщины обнаружили во время беременности, сообщила пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ).

«Радиологи Челябинского онкоцентра вылечили жительницу Екатеринбурга от рака щитовидной железы. 30-летняя женщина узнала о страшном диагнозе во время беременности. Мы можем говорить об излечении пациентки, так как уже восемь лет она находится под наблюдением онкологов по месту жительства и прогрессирования опухоли нет», — сообщила пресс-служба центра в telegram-канале.

Узлы папиллярного рака были выявлены в обеих долях щитовидной железы, также врачи обнаружили метастазы в лимфоузлах шеи. После лечения у женщины случился рецидив, но уже с метастазами в легких.

Добиться полного выздоровления помогли челябинские радиологи. «Золотым стандартом лечения рака щитовидной железы сейчас является терапия радиоактивным йодом», — рассказала заведующая отделением радионуклидной терапии ЧОКЦОиЯМ Екатерина Васильева.

Жительница Екатеринбурга получила семь курсов радиойодтерапии. После чего у нее нормализовались онкомаркеры и сошли на нет множественные метастазы. Три года назад она смогла родить второго ребенка. В центре напоминают, что пациенты из Челябинской области и других регионов России могут получить у них бесплатное лечение по ОМС или программе высокотехнологичной медицинской помощи.

Сейчас можно говорить об излечении пациентки, так как прогрессирования опухоли нет
Сейчас можно говорить об излечении пациентки, так как прогрессирования опухоли нет
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Врачи Челябинска вылечили жительницу Екатеринбурга от рака щитовидной железы. Болезнь у женщины обнаружили во время беременности, сообщила пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ). «Радиологи Челябинского онкоцентра вылечили жительницу Екатеринбурга от рака щитовидной железы. 30-летняя женщина узнала о страшном диагнозе во время беременности. Мы можем говорить об излечении пациентки, так как уже восемь лет она находится под наблюдением онкологов по месту жительства и прогрессирования опухоли нет», — сообщила пресс-служба центра в telegram-канале. Узлы папиллярного рака были выявлены в обеих долях щитовидной железы, также врачи обнаружили метастазы в лимфоузлах шеи. После лечения у женщины случился рецидив, но уже с метастазами в легких. Добиться полного выздоровления помогли челябинские радиологи. «Золотым стандартом лечения рака щитовидной железы сейчас является терапия радиоактивным йодом», — рассказала заведующая отделением радионуклидной терапии ЧОКЦОиЯМ Екатерина Васильева. Жительница Екатеринбурга получила семь курсов радиойодтерапии. После чего у нее нормализовались онкомаркеры и сошли на нет множественные метастазы. Три года назад она смогла родить второго ребенка. В центре напоминают, что пациенты из Челябинской области и других регионов России могут получить у них бесплатное лечение по ОМС или программе высокотехнологичной медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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