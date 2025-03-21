Шадринские волонтеры примут участие в подготовке парада Победы на Красной площади в Москве

Шадринские волонтеры прошли отбор в топ-200 добровольцев страны и примут участие в подготовке к параду Победы на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Шадринска.
«Студенты медицинского колледжа и Шадринского государственного педагогического университета прошли отбор в топ-200 добровольцев страны и стали волонтерами Победы. Список победителей Всероссийского конкурса „Послы Победы. Москва“ обнародовали 22 марта. Курганскую область представит только город Шадринск», — сообщает шадринская мэрия.
В число волонтеров вошли Наталья Бухарова, Владимир Знаменский, Дмитрий Соловьев и Екатерина Терновская. Они будут задействованы в подготовке и проведении главного парада страны.
Шадринск продолжает укреплять свою репутацию в сфере образования и волонтерской деятельности. Ранее ученики из этого города уже показали высокие результаты, завоевав первое место на VIII Межрегиональном конкурсе «Инженериада», где представили проект модернизации Шадринского автоагрегатного завода.
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