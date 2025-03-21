21 марта 2025

Шадринские волонтеры примут участие в подготовке парада Победы на Красной площади в Москве

Шадринские волонтеры вошли в топ-200 добровольцев России
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганскую область в Москве будут представлять только шадринцы
Курганскую область в Москве будут представлять только шадринцы Фото:

Шадринские волонтеры прошли отбор в топ-200 добровольцев страны и примут участие в подготовке к параду Победы на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Шадринска.

«Студенты медицинского колледжа и Шадринского государственного педагогического университета прошли отбор в топ-200 добровольцев страны и стали волонтерами Победы. Список победителей Всероссийского конкурса „Послы Победы. Москва“ обнародовали 22 марта. Курганскую область представит только город Шадринск», — сообщает шадринская мэрия.

В число волонтеров вошли Наталья Бухарова, Владимир Знаменский, Дмитрий Соловьев и Екатерина Терновская. Они будут задействованы в подготовке и проведении главного парада страны.

Шадринск продолжает укреплять свою репутацию в сфере образования и волонтерской деятельности. Ранее ученики из этого города уже показали высокие результаты, завоевав первое место на VIII Межрегиональном конкурсе «Инженериада», где представили проект модернизации Шадринского автоагрегатного завода. 

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Шадринские волонтеры прошли отбор в топ-200 добровольцев страны и примут участие в подготовке к параду Победы на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Шадринска. «Студенты медицинского колледжа и Шадринского государственного педагогического университета прошли отбор в топ-200 добровольцев страны и стали волонтерами Победы. Список победителей Всероссийского конкурса „Послы Победы. Москва“ обнародовали 22 марта. Курганскую область представит только город Шадринск», — сообщает шадринская мэрия. В число волонтеров вошли Наталья Бухарова, Владимир Знаменский, Дмитрий Соловьев и Екатерина Терновская. Они будут задействованы в подготовке и проведении главного парада страны. Шадринск продолжает укреплять свою репутацию в сфере образования и волонтерской деятельности. Ранее ученики из этого города уже показали высокие результаты, завоевав первое место на VIII Межрегиональном конкурсе «Инженериада», где представили проект модернизации Шадринского автоагрегатного завода. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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