Зеленский попытался обвинить Россию в саботаже мирных инициатив

Россия «откровенно издевается» над попытками западных партнеров продвигать мирные инициативы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«В Москве явно пренебрегают попытками наших партнеров продвигать мирную повестку... Это можно остановить только с помощью решительного давления, заставляя Россию идти на мирные переговоры», — заявил он в сообщении в своем telegram-канале.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвала США оказать значительное давления на Москву для урегулирования конфликта на Украине, напоминает RT. При этом американский президент Дональд Трамп не раз заявлял, что российская сторона заинтересована в прекращении огня в зоне СВО. Президент РФ Владимир Путин считает, что для того, чтобы прийти к мирному решению, нужно устранить первопричины украинского конфликта, передает MK.RU.
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